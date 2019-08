Posti disponibili Architettura 2019: tabella posti per ogni ateneo

studenti comunitari: 6.802 posti disponibili;

studenti extracomunitari: 439 posti disponibili.

Test Architettura 2019, suddivisione posti disponibili per le università

I posti disponibili per le facoltà con accesso programmato sono stabiliti ogni anno dal Miur. Per quanto riguarda i posti disponibili per i corsi di laurea di architettura, rispetto allo scorso anno è diminuito il numero di posti disponibili, passando da 7211 a 6.802 per gli studenti comunitari e da 451 a 439 per i non comunitari. Ecco quanti sono i posti per l’anno accademico 2019/2020:Nel decreto del Miur è stata stabilita anche la ripartizione dei posti disponibili nelle diverse università.Ilsi riferisce alle università che partecipano alla graduatoria nazionale., qui su questa pagina troverai la tabella che li ripartisce per università.Qui la tabella con i posti disponibili per tutte le università:

D.M. n.592 Del 27-06-2019- Allegato Tabella Posti Architettura by Skuola.net on Scribd