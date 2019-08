Libri usati a Bari, dove vendere e comprare libri scolastici: mercatino e librerie

Libri scolastici usati Bari: mercatini e librerie

Mercatino del Libro Usato in via Dalmazia, 35 : si tratta del mercatino studentesco di libri usati più grande d'Italia contro il caro libri;

Libreria Scolastica Bari: per trovare tutti i libri usati di ogni ordine e grado scolastico a partire dalla scuola primaria.

Come comprare libri scolastici usati a Bari: i consigli

Come vendere libri scolastici usati a Bari

Ilè ormai vicino e la corsa ai libri per il nuovo anno scolastico si fa sempre più intensa. Come fare arispetto a una spesa che può gravare davvero tanto sul bilancio familiare nel mese del ritorno a scuola, soprattutto considerato che ci sono famiglie che hanno a carico più di un figlio? Per dare una mano alle famiglie ci sono sempre maggiori possibilità diSpesso e volentieri, infatti, libri che vengono definiti usati sono in perfette condizioni e praticamente come nuovi potendo essere acquistati a prezzi che arrivano anche al 50% in meno rispetto a quello di copertina. Dove? Sui siti online, tanto per cominciare, come Libraccio, Ibs o Amazon; per chi preferisce consultare i testi di persona prima di comprarli c’è anche la possibilità di trovare librerie e mercatini che, in questo periodo, vendono libri scolastici usati a prezzi vantaggiosissimi. Vediamo dove si trovano questi posti nella città diAnche acome nelle altre maggiori città italiane in questo periodo c’è un gran movimento nell’ambito della compravendita dei libri scolastici nuovi e usati. Quali sono i migliori mercatini e le migliori librerie dove recarsi a Bari per concludere buoni affari? Vediamolo insieme:La scelta di comprare libri usati è molto vantaggiosa per tante famiglie però è importante avere ben presenti una serie di regole e di accorgimenti per scegliere i libri giusti e non sprecare denaro, che è proprio quello che in partenza si vuole evitare scegliendo di acquistare usato garantito. Quali sono le cose da considerare prima di acquistare libri? Partiamo dal principio: è importante seguire solo una lista affidabile di testi scolastici per l’anno che sta per cominciare poiché andrà fatto uno scrupoloso confronto rispetto a edizione e copertina del testo. Una volta accertato che il libro sia quello giusto si può passare al controllo delle pagine: non devono essere mancanti o strappate e attenzione anche ai segni a penna, con evidenziatori e a matita. Verificare lo stato di usura di un libro dalla prima all’ultima pagina è fondamentale per portare a termine un vero affare e investire bene il proprio denaro nei libri usati.Oltre che comprare libri scolastici usati anche vendere i testi degli anni precedenti può essere un buon modo per racimolare e risparmiare qualche soldino. Si può poi scegliere di mettere da parte la somma ricavata o di investirla nell’acquisto di testi nuovi. Quali sono le possibilità per gli studenti che decidono di vendere i libri scolastici? Il primo modo, quello che sicuramente viene in mente a tutti, è quello di passarli agli studenti più giovani vendendo i testi al 50% del prezzo che compare sulla copertina. Ci sono però anche una serie di realtà nelle città italiane, compresa Bari, in cui è possibile vendere i propri libri usati e ricavare anche fino al 35% del prezzo di copertina. La regola generale, seppur ogni realtà ha i propri criteri, è che meglio è messo il libro e più verrà valutato dalla realtà a cui scegliere di venderlo. Tra i tanti che offrono questo servizio c’è Libraccio che, ad esempio, valuta l’usato dal 25% al 25% del prezzo di copertina.