Alas, Leopoldo - biografia

Leopoldo Alas (pseudonimo di Enrique García Leopoldo Alas y Ureña, detto anche Clarín) (Zamora, 25 aprile 1852 - Oviedo, 13 giugno 1901) era un romanziere, drammaturgo, critico letterario e professore universitario di Zamora, nella regione di Castiglia e Leon, dove si era trasferito in famiglia a Oviedo.Suo padre, Jenaro García Alas, era governatore della città.In casa si parlava continuamente del Principato delle Asturie e sua madre, con una certa nostalgia, raccontava storie su quella terra. Questo ambiente ha influenzato in gran parte lo spirito del bambino che si è sempre sentito più asturiano che spagnolo (si è spinto fino a dire "Sono nato a Zamora"), anche se per tutta la vita ha mantenuto un certo affetto per la terra che ha visto nascere.All'età di sette anni ha iniziato i suoi studi presso la scuola gesuita della città di León, Hostal San Marcos de León, che oggi è un Parador de Turismo. Fin dall'inizio ha imparato ad adattarsi alle regole e per il centro e in pochi mesi la disciplina era già considerata uno studente modello. I suoi compagni di classe lo avevano soprannominato El Gobernador (il governatore), in riferimento all'incarico ricoperto dal padre.Nell'estate del 1859 tutta la famiglia tornò nelle Asturie. Leopoldo ha scoperto in prima persona la geografia delle Asturie di cui aveva sentito tanto parlare da sua madre. Negli anni successivi entrò in contatto con gli autori che sarebbero diventati i suoi maestri, leggendo le loro opere nella vecchia biblioteca di famiglia: Miguel de Cervantes e Fra' Luis de León.Il 4 ottobre 1863, all'età di undici anni, entrò all'Università di Oviedo, per quelli che vengono chiamati gli studi preparatori, lo studio dell'America, l'aritmetica e la dottrina cristiana. Durante il corso divenne un buon amico di Armando Palacio Valdés, Tomás Tuero (che fu anche scrittore, traduttore e critico letterario) e Pío Rubín. Dal 1864 al 1869 studiò nella scuola secondaria della città di Oviedo. L'8 maggio ha conseguito il diploma di Bachelor of Arts, all'età di diciassette anni. Il giocatore del 21 ottobre 1869 fu emesso un decreto che dichiarava l'istruzione gratuita, che servì a Clarín per laurearsi in legge in soli due anni. Nel giugno 1871 si laurea in diritto civile e in diritto canonico. In questi anni si è risvegliata anche la sua passione per il giornalismo. Ha iniziato in una rivista di artigianato, chiamata Juan Ruiz, il cui direttore e redattore era Leopoldo derecha. Dopo gli studi universitari si trasferisce a Madrid per il dottorato, con alloggio in una locanda in Calle de Capellanes. Lì ha incontrato i suoi amici Oviedo, Tuero, Palacio Valdés e Rubin. Il gruppo divenne presto noto come "los de Oviedo". La prima volta nella capitale non sono stati soddisfacenti per Leopoldo, tuttavia, abituato alla terra asturiana.Anni fa c'è stato l'ingresso in Spagna della "teoria kraussiana", presentata dal giurista e filosofo spagnolo Julián Sanz del Río, che era stato discepolo di Karl Krause in Germania. Sanz del Río fu professore di filosofia del diritto e influenzò i suoi studenti, che chiamarono il krausismo a mettere in moto un movimento ideologico intellettuale che culminò in una grande riforma della libera istruzione e nella creazione nel 1876 dell'Institución Libre de Enseñanza (ILE ), non solo in Spagna ma anche in America Latina. Fu uno dei professori espulsi dall'Università Centrale di Madrid nel 1875, su richiesta di Isabel II e di alcuni ministri, che ritenevano la dottrina pericolosa per la stabilità del restaurato regime borbonico. Questo fatto ha suscitato grande scalpore tra i giovani discepoli di Sanz del Río, che hanno continuato a trasmettere i suoi principi pedagogici ai loro studenti attraverso l'ILE. Krausisti erano Joaquín Costa, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón, Rafael María de Labra, Emilio Castelar, Adolfo Camus e molti altri che all'epoca costituivano l'"intellighenzia" repubblicana liberal-progressista in Spagna. Sono state proprio le lezioni di Camus e Salmerón a far nascere alcuni dubbi di Leopoldo sulla religione e lo scetticismo filosofico. "Quelli di Oviedo" si sono incontrati nella Cervecería Inglesa di Madrid e a poco a poco il gruppo si è allargato grazie agli entusiasti giovani intellettuali della libertà e delle nuove idee. Uno di loro era Leopoldo Cano, il futuro scrittore e autore de "La Pasionaria" Nel dicembre 1874 pose fine alla Prima Repubblica Spagnola con la caduta di Emilio Castelar grazie al colpo di stato di Manuel Pavia. Poco dopo il colpo di stato, Martinez Campos iniziò la restaurazione della monarchia nella figura di Alfonso XII, figlio della detronizzata Isabella II.Nel marzo del 1875, Antonio Sánchez Pérez fondò un giornale chiamato El Solfeo. Il 5 luglio sono entrati a far parte della preparazione di alcuni giovani, tra cui Leopoldo Alas. La rivista è stata totalmente ignorata dalla gente e anche i giornalisti hanno fatto il suo nome. Il direttore voleva che i suoi collaboratori prendessero il nome di uno strumento musicale come soprannome e così Leopoldo scelse il clarinetto (Clarin in spagnolo) già da quel momento firmò tutti gli articoli. Il 2 ottobre 1875 utilizza per la prima volta un nuovo pseudonimo per firmare il critico ironico nei confronti della classe politica.Clarin ha cominciato a godere della sua popolarità, ma anche a farsi molti nemici. Ogni elemento diventa un nuovo scandalo, criticato o elogiato nelle conversazioni alla English Brewery o alla Arenal Street University. Tuttavia, Clarín continua con il suo stile. Insieme all'attività letteraria, prosegue con gli studi, la preparazione del dottorato. Félix Aramburu, amico di Leopoldo, è stato direttore e direttore di una rivista chiamata Revista de Asturias, con sede a Oviedo. L'amico non solo lo ha portato a scrivere storie, ma gli ha anche offerto un posto in redazione. Durante l'estate del 1876, Clarín scrisse i suoi primi racconti e poesie, che furono pubblicati nei mesi successivi. Grazie a questa collaborazione, lo scrittore cominciò a farsi conoscere da un pubblico più vasto.Il 1° luglio 1878 ottenne il dottorato in diritto civile e canonico. Ha presentato la sua tesi di dottorato sul tema "Legge e morale", dedicata a Francisco Giner de los Ríos, suo amico e discepolo. La tesi è il primo libro di Leopold e l'unico in cui non compare lo pseudonimo Clarín.Dopo le lunghe vacanze nelle terre di Guimerán, Alas torna a Madrid per preparare brevemente la sua presentazione al fine di ottenere la cattedra vuota di economia politica e statistica dell'Università di Salamanca. In seguito, egli ha ottenuto la prima posizione nella lista dei possibili candidati. La notizia è stata diffusa dai giornali di Madrid e anche dalla Revista de Asturias. In quegli anni, però, era ministro dell'Istruzione, conte di Toreno Queipo de Llano, e la scelta migliore per il seggio gli apparteneva. Il Conte era stato più volte oggetto di satira su El Clarín Solfeo, così ha deciso di dare il posto al secondo candidato, il signor Mantecón. Purtroppo ha poi scritto una lettera di protesta aperta al ministro. Quattro anni dopo, la "Revista de Legislación y Jurisprudencia" ha pubblicato con tutti gli onori di casa l'opera presentata da Clarín durante il concorso di presidenza, con il titolo "Programa analítico de Economía Política y Estadística".Il 1882 fu un anno fortunato. Il 12 luglio ha potuto leggere sul Gaceta Oficial la sua nomina alla cattedra di economia politica e statistica dell'Università di Saragozza, e il 29 agosto Onofre García Argüelles si è sposato. L'anno successivo torna a Oviedo come professore di diritto romano e in seguito si occupa anche di diritto naturale all'Università di Oviedo. Le sue lezioni sono iniziate con un precetto di Giustiniano e sono proseguite con citazioni di Don Chisciotte o di Santa Teresa di Gesù, per finire con Tolstoj, Ernest Renan e San Francesco d'Assisi. Molti dei suoi studenti non riuscivano a capire il suo sistema di insegnamento e temevano per la sua gravità. Era considerato un uomo nervoso e miope che insegnava all'università e giocava a carte di notte. Ora, invece di essere considerato un ateo liberale, Clarín ha scritto articoli per le riviste El Globo, La Ilustración e Madrid Cómico. Il suo approccio satirico e sprezzante gli ha fornito alcuni nemici in più.Nel 1881 viene pubblicato il libro Solos de Clarín, che raccoglie gli articoli di critica letteraria. Il prologo è di José Echegaray. Lo stesso anno, in ottobre, è stato pubblicato su La Ilustración Gallega y Asturiana un articolo intitolato "La Universidad de Oviedo" dove le lodi dei maestri del corpo si sono rinnovate e formate tra gli altri dai professori Buylla, Aramburu, Díaz Ordóñez.All'età di 31 anni, Leopold scrisse il suo magnum opus La Regenta. Nel 1886 viene pubblicato il suo primo libro di racconti con il titolo PIPA. Nel 1889 termina un saggio biografico su Galdós, che si aggiunge alla serie "Celebridades españolas contemporáneas". Alla fine del giugno 1891, l'editore Fernando Fe pubblicò il secondo romanzo di Clarín: Su Único Hijo.Nel 1892 Clarín attraverso una crisi religiosa e di personalità in cui, secondo le sue parole, cerca di trovare il suo "sé" e Dio. Poco dopo, questa crisi è ripresa nella storia Cambio de Luz, il cui protagonista è l'autore Jorge Arial e le sue preoccupazioni e dubbi religiosi.Nel 1894 risvegliò la sua passione per il teatro grazie all'influenza dei suoi amici, l'attrice María Guerrero e il drammaturgo Echegaray. La sua prima opera teatrale Teresa (saggio drammatico in un atto e in prosa) è un vero e proprio resoconto della sua vita. I critici sostengono che lo spettacolo aveva tutti i difetti attribuibili a uno scrittore alle prime armi e mancava dell'architettura scenica.Negli ultimi anni della sua vita, Clarín ha ricevuto molte offerte di collaborazione e richieste di autorizzazione per la traduzione delle sue opere in nuove edizioni. Nel 1900 la Casa Maucci di Barcellona lo assunse per tradurre il romanzo di Emile Zola Empleo. La paga era buona e Clarín pensava che la traduzione fosse molto meno impegnativa della scrittura, così decise di accettare. Le parole tecniche e difficili dello scrittore francese, unite al perfezionismo di Leopold, tuttavia, hanno fatto sì che l'opera richiedesse mesi per essere completata, minando la già fragile salute dello scrittore. Traduce giorno e notte per finire alla data fissata dall'editore. Durante i primi mesi del 1901 Clarín è esausto. A maggio si reca a León, invitato da suo cugino, per celebrare la ricostruzione della cattedrale. In quella città ha fatto rivivere la sua infanzia ed è stato celebrato da molte personalità importantiUna volta tornato a Oviedo, ha sentito che il suo dolore peggiorava di nuovo. Era sempre accompagnato dal nipote Alfredo Martinez, un medico, che gli diagnosticò la tubercolosi intestinale in fase avanzata, una malattia allora incurabile. Il 13 giugno 1901, alle sette del mattino, muore, all'età di quarantanove anni. Il funerale si è svolto nel chiostro dell'Università. Il giorno dopo è stato sepolto nel cimitero di El Salvador.