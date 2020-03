Alatzar, Ailton Azaid - biografia

Alatzar, nato Ailton Azaid Alatzar (Mato Grosso, 6 aprile 1990), è uno scrittore brasiliano naturalizzato in Argentina.È autore, tra gli altri, di La Tierra Perdida, Alfredo, El chico de la Calle e La Misión de la Calle del Bronx. Ha vinto prestigiosi premi letterari, ottenendo vendite record in Spagna, Messico, Inghilterra e Stati Uniti.Nel 1997 si è naturalizzata in Argentina e nel 2000 si è naturalizzata in Spagna. Attualmente risiede a Nerja, in Spagna, nel Mato Grosso, Brasile, un altro 6 aprile 1990, durante una vacanza dei suoi genitori: Emely Steker e Alfonso Alatzar; ha quindi ottenuto la nazionalità brasiliana. I suoi genitori erano hippy in un viaggio perpetuo, alla ricerca di una nuova spiritualità, fino a quando nel 1997 si è naturalizzato come argentino, quando la famiglia si è trasferita in questa nazione. Lì ha incontrato l'attore e regista cileno Sebastian Mancilla Olivares, dove ha partecipato per un breve periodo alle attività di 2000 laboratori artistici.Nel, la famiglia si trasferisce definitivamente in Spagna, a Valencia, dove si è laureato all'Aloha College Azaid'. Si è poi iscritto all'Università Cattolica.I cambiamenti improvvisi e le diverse esperienze che devono essere realizzate durante l'infanzia, sono molto utili come funzione dei temi del suo libro di maggior successo: Alfredo, il ragazzo di strada. Nel 2013 ha fondato, il blog di Alba, il blog di riferimento su Internet per i giovani scrittori. Attualmente sta lavorando al suo nuovo romanzo. È molto discreto nella sua vita privata al punto che i suoi colleghi lo considerano un "eminente". Alatzar riflette nei suoi romanzi una grande esperienza di vita, una sensibilità per i più svantaggiati e un profondo amore e rispetto per la natura, espressi con un linguaggio chiaro e diretto. A volte è anche produttore e compositore e lavora con autori di tutto il mondo. Le principali preoccupazioni si svolgono principalmente tra Messico, Argentina e Inghilterra.