Cicerone, Marco Tullio - Opere (6)

Cicerone, Opere

Orazioni giudiziarie

Opere politiche

Opere di filosofia

Compose con l’intento di difendere qualcuno, nell’ 80 scrive la Pro Roscio, che lo fece conoscere. Vi sono poi le Verrine , orazioni contro Verra, divise in due momenti: la prima costituita da due orazioni, “Actio primae in Verram”, e il secondo momento costituita da sette, “Acti secundae in Verram”.La prime due orazioni riguardano la raccolta delle prove, e questo costituisce una delle novità portate dalle orazioni di Cicerone e per cui divenne famoso. Nelle altre cinque vennero elencate le misfatte dell’accusato, sia prima che fosse questore in Sicilia, che dopo. Cicerone venne definito “l’avvocato di grido” di quel tempo.Un ‘altra opera che gli diede molta fama è la Pro Archia, dove difese un poeta accusato di aver usurpato la cittadinanza romana. L’importanza sta che Cicerone aggiunse in una riga l’importanza della cultura e della poesia, viste come elementi che rendono un popolo veramente civile.Pro Caelio, in questa difese un Caelio, accusato da una sua ex amante di averle rubato i gioielli, e di aver in seguito tentato di avvelenarla. Cicerone tratteggia il carattere della donna in malo modo, smonta le accuse dicendo che questa fosse una depravata, senza senso del pudore e fra le righe disse che questa avesse una relazione col fratello Clodio.Pro Milone, è considerata come la più bella, ma l’unico insuccesso di Cicerone.Orazioni deliberative: la più importante fu Le Catilinarie, di cui la prima e la terza tenute davanti al senato, mentre la seconda e la quarta in assemblea popolare.Pro legge manilia, o De imperio gnei Pompei, a favore di questa legge manilia, proposta da un senatore che diceva di affidare le forze a Pompeo nella guerra contro Mitridare.De legge Agraria: contro la legge della redistribuzione delle tette proposta in precedenza dai Gracchi, e Cicerone ne è contro perché avrebbe concesso la terra ai ceti più poveri.Filippiche : si rifà a Demostene, volendo smascherare Marco Antonio che si pensava volesse prendere il posto di Cesare. Per questa venne ucciso.Opere retoriche e politiche: oltre che essere un avvocato, fu anche un teorico della retorica.Il De Oratore, fu composto nel 55, con una struttura di cornice drammatica e dialoghi che prendono spunto da Platone. I personaggi sono due oratori, nonché maestri di Cicerone, Crasso, che si fa portavoce delle opinioni dello scrittore, e Marco Antonio, di cui dialogo viene immaginato nel 90. L’opera è in tre libri: nel primo viene descritta la figura del “perfetto oratore”, e Antonio afferma che questo debba avere “l’ingenium”, ovvero abilità, mentre Crasso esprime la teoria di Cicerone, ovvero che l’ingenium non è abbastanza, ma anche l’”ars”, sia necessaria, e questa si possa acquisire attraverso lo studio e una formazione completa in tutte le discipline; il secondo e il terzo libro si soffermano invece sulle parti di un’opera retorica, si parla dell’”inventio”- come il primo momento, di ricerca dei concetti validi per sostenere una tesi., della memoria e della “dispositio”- alla disposizione di questi concetti, e la memoria agli accorgimenti che servono per la memorizzazione del testo.- , così come della “elocutio”-quindi lo stile e le figure retoriche usate, e dell’”actio”- il modo di pronunciare il discorso, descritto come una tecnica.Il Brutus : scritto nel 46, in questa orazione gli interlocutori sono Cicerone, l’amico Attico, e Bruto. Considerata importante anche perché Cicerone fa una rassegna di tutti gli oratori, partendo da quelli greci fino a lui, ciascuno commentandolo. L’idea è quella che oratoria latina non sia inferiore a quella greca, ma viene considerata come il suo compimento, e lui ne sia il culmine.L’Orator, scritto anche questo nel 46, data in cui Cesare diventò dittatore a vita, è rivolta a Bruto ma sottoforma di lettera. Cicerone riprende qui argomenti dell’ De Oratore, in particolare riferendosi a stili e il fine della retorica. Questa deve: probare, movere o flectere e declectare (trad: insegnare, spingerti dalla mia parte, rallegrare), e per ognuno di questi obiettivi vi è uno stile: humile, medium, actum.Vi sono due opere in frammenti, il De Repubblica (53-54), e il De Legibus (51-50), che si rifà alle opere di Platone e vi si ritrova la struttura dialogica, sul diritto privato e in cui vi sono descritte e commentate tutte le leggi della costituzione romana.Il De Repubblica fino al 1800 si conosceva pochissimo, dei 6 libri i n. 4 e 5 non ci sono pervenuti, e del sesto abbiamo solo la parte finale. Ha una cornice drammatica, il cui dialogo è prodotto dal relazionarsi, lo scambio di idee e delle proprie opinioni. Scipione l’Emiliano e Caio Lelio sono i personaggi che discutono sulle figure del leader ideale e si soffermano sulle forme di governo: la monarchia, l’aristocrazia e la democrazia, che vengono paragonate rispettivamente a tirannide, oligarchia e demagogia o oclocrazia.Gli interlocutori notano che ogni costituzione tenta a degenerare, quindi si pone il problema su quale sia la migliore forma di governo. Scipione afferma che la migliore sia quella mista, ovvero quella romana stessa: mista perché ingloba elementi della monarchia (i consoli), dell’aristocrazia (il senato) e la forma democratica (le assemblee) popolari.Nella parte finale si parla del “Somnium Scipioni”, che rappresenta il topos del Somnium. Scipione racconta di un sogno avvenuto mentre era ospite in Africa, in cui un suo antenato, Scipione l’Africano, gli fece vedere la via Lattea, questo era un simbolo ricorrente che doveva servire ai regnanti per raggiungere il bene della collettività.Negli anni in cui Cicerone si ritira a vita privata, si dedica all’otium ma anche e principalmente alla filosofia. Egli ritiene che l’aspetto speculativo della filosofia potesse essere sintetizzato con la mentalità pratica romana. Le sue opere hanno inoltre l’obiettivo di eliminare le false interpretazioni che erano state fatte dalla filosofia greca. Anche come Lucrezio, a lui si prospetta la difficoltà del lessico. Molte opere non ci sono pervenute, come “l’Hortentium”, un testo di invito allo studio della filosofia, che sarà poi letta da Sant’Agostino.Tra quelle pervenute vi è invece “Academica”, in cui in due libri spiega la teoria della conoscenza di cui il problema gnoseologico che si lega al probabilismo.Un’altra è invece “De finibus bonorum et malorum”, (riguardo ai fini dei beni e dei mali), in cui vengono divulgate la teoria del bene e del male per gli epicurei e gli storici. Qui emerge lo stile “dossografico”, un’opera in cui diverse opinioni vengono messe a confronto. “Finibus” traduce il termine greco “telos”, il bene è considerato come “l’esercizio della virtù” e il male come “piaceri”. In quest’opera Cicerone non solo inventa concetti come “qualità, quantità”, ma anche parole come “essentia”, andando oltre alla creazione di neologismi, ampliando il lessico latino.Un ‘altra opera dossografica è “Tusculanae disputationes”, in cui lui parla con un interlocutore immaginario. L’ opera si pone il problema del dolore fisico e mentale, la paura della morte, e si chiama così perché il dialogo viene immaginato nella sua villa.Opere di filosofia religiosa sono anche: De natura deorum: in cui spiega il concetto di religione per gli epicurei e per gli storici; De devinatione: in cui parla e critica gli aspetti superstiziosi della religione romana, e il De fato: in cui si domanda se nella vita esista il fato o vi sia una provvidenza, e se la vita dell’uomo sia davvero libera.In età medievale ebbero molto successo il Cato Maior: un elogio alla vecchiaia, e il Laelius: in cui si immagina Levio parlare con i suoi amici di Scipione l’Emiliano, che fa un elogio sull’amicizia, dopo la morte di Scipione, l’amicizia intesa come bene più che prezioso.Un’opera molto importante fu il De officiis, non sottoforma di dialogo ma di lettera indirizzata al figlio per educarlo. Il titolo lo prende da un’opera di Pomezio di Rodi, dedicata alla filosofia politica, in cui spiega cosa sia l’honestum nel primo libro, nel secondo dell’utile, e nel terzo dei rapporti tra l’honestum e l’utile, che in politica possono essere uniti.