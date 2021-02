Lavoro, le professioni emergenti nel 2030: dallo Human-machine teaming manager ai... giornalisti

L'80% delle professioni muterà in Italia nel prossimo decennio

Le professioni emergenti nel 2030

Quali saranno le professioni emergenti nel futuro? Quali occupazioni si affermeranno entro il 2030? Tentare di rispondere a domande del genere può essere utile per capire meglio il mercato del lavoro e intercettare in anticipo le nuove opportunità. Di fronte a un mondo del lavoro che cambia rapidamente è necessario informarsi e rimanere aggiornati per conoscere le nuove professioni emergenti e iniziare a costruire subito il proprio futuro. Uno studio realizzato da EY, Pearson e Manpower Group, sviluppa un modello predittivo su come cambierà il lavoro e le competenze in risposta al variare di macro-trend chiave, quali i cambiamenti ambientali, sociali, politici e tecnologici. Naturalmente non si può affermare con certezza che le cose andranno così, ma le probabilità, assicurano gli esperti, sono alte. Un motivo in più per approfondire e, perché no, trovare ispirazione per le prossime scelte in ambito lavorativo. La rivoluzione digitale ed economica sta creando nuovi posti di lavoro, professioni autonome e opportunità di ogni genere. I risultati dello Studio di EY, Pearson e ManpowerGroup evidenziano come i cambiamenti tecnologici avranno un ruolo chiave nel definire il futuro dell'occupazione, soprattutto come acceleratori dei processi di obsolescenza di competenze, mansioni e professioni. A livello nazionale le previsioni occupazionali identificate dai modelli predittivi indicano che l'80% delle professioni muterà nel prossimo decennio. I dati mostrano che i settori con le migliori prospettive di crescita sono quelli dei servizi. Al contrario, i trend più negativi si concentrano nei settori dell'industria e dell'agricoltura. Aumenteranno anche le professioni autonome. La ricerca ha inoltre identificato alcune professioni che emergeranno entro il 2030. Emergeranno gli specialisti in big data e intelligenza artificiale. Avranno maggiore spazio gli esperti in sicurezza informatica e sviluppatori di software. Non solo: andranno per la maggiore anche i professionisti della sostenibilità ambientale e gli specialisti in marketing digitale. Sarà fondamentale, dunque, avere un set completo di competenze: tecniche, digitali, trasversali e soft skills. Non solo: sarà importane avere capacità di analisi, conoscenze e abilità tecniche, abilità di base come le strategie di apprendimento, problem solving e creatività. Infine, si legge nello studio, saranno necessarie skills nella gestione di impresa, capacità di valutazione sistemica e ideazione.