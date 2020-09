Garanzia Giovani, il bilancio: più della metà ha trovato lavoro in un anno

In cosa consistono le misure di Garanzia Giovani?

Garanzia Giovani: efficace per trovare lavoro?

Gli effetti del Covid-19 su Garanzia Giovani

Una sei anni dal via. E' quello che emerge dai dati dell'del 25 settembre. Tra i più interessanti, quelli che riguardano la partecipazione: dall'avvio del progetto al 30 aprile 2020,sulla piattaforma dedicata e circa 1 milione 250 mila sono stati quelli effettivamente presi in carico dai Centri per l’impiego e le Agenzie per il lavoro.Di questi, circa il 60% (oltre 712 mila) sono stati poi avviati a una misura di politica attiva, cioè a un percorso di lavoro o studio. La mancata presa in carico, dovuta nella maggior parte dei casi all’annullamento dell'adesione a causa di ripensamento, di mancanza di requisiti, di rifiuto della presa in carico oppure per la mancata presentazione al colloquio, ha interessato invece circa 300 mila giovani.Guarda anche:Le misure dicomplessivamente erogate in questi sei anni sono state oltre 1,5 milioni, di cui oltre 610 mila servizi al lavoro e più di 897 mila misure di politica attiva. Tra queste, si registrano 507.707 tirocini svolti presso le imprese, 207.480 incentivi erogati alle imprese per l’assunzione dei NEET e 136.242 corsi di formazione.Ma cosa è successo aai giovani che hanno partecipato al programma? Il 53,4% di loro ha trovato un impiego entro 12 mesi dalla presa in carico, percentuale che sale al 57% per coloro che hanno avviato una politica attiva (tra cui, come visto, tirocini, incentivi per l'assunzione o corsi di formazione). Ildi coloro che hanno concluso una misura è pari al 55%, con sensibili differenze di genere: è infatti più elevato per gli uomini (56,9%) rispetto alle donne (52,9%). Lo stesso parametro, a un mese dalla conclusione del programma è pari al 49,4%, ma sale al 58,4% a dodici mesi. L’82% degli occupati, infine, ha un, mentre il 15% un rapporto a tempo determinato. Tassi di occupazione più elevati si osservano nel caso dei giovani che hanno beneficiato dell’accompagnamento al lavoro (70,9%) o di un incentivo occupazionale (69,9%).Stando però ai dati, dopo la forte richiesta dei primi anni, la partecipazione al programma si è normalizzata(da oltre un paio d'anni i numeri si sono più che dimezzati rispetto all'inizio). Inoltre, nel primo quadrimestre 2020, l’aumento degli iscritti al programma è stato di solo 40 mila unità. In parte, su questo può aver avuto un impatto: nel mese di marzo la diminuzione di registrazioni è stata di circa il 66% rispetto al valore atteso e del 75% nel mese di aprile. Nella presa in carico forse gli effetti più evidenti: nei mesi di marzo e aprile c'è stata una perdita rispettivamente del 73% e del 94%, rispetto a una situazione di normalità.Tuttavia, nonostante le conseguenze negative del periodo di lockdown nei mesi di marzo e aprile sull'occupazione dei giovani, per i partecipanti al programma l'impatto è stato ridotto grazieQuesto perché gli occupati in Garanzia Giovani hanno soprattutto, diversamente da quanto si osserva in generale per i giovani under 30 dove è invece alta la quota di lavori a termine.