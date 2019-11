L'inquinamento atmosferico

I rifiuti

Come avviene lo smaltimento dei rifiuti

Dinamiche demografiche

Le emissioni maggiori che troviamo nell'atmosfera sono: anidride carbonica, zolfo( che contribuisce l'acidità delle piogge), azoto ( che causa nelle acque il fenomeno dell'eutrofizzazione). L'ozono presente nell'atmosfera produce ossidi di azoto e contribuisce all'effetto serra. Quindi sono tutti quegli agenti di tipo chimico, biologico e anche fisico che contribuiscono a cambiare l'atmosfera che costituisce il pianeta Terra. Sono gli inquinanti a creare dei danni irreparabili nell'atmosfera terrestre, infatti, questi hanno degli effetti nocivi nell'ambiente che viene considerato sia nella sua parte naturale sia nella sua parte antropica. L'inquinamento atmosferico viene causato dunque dalla dispersione nell'aria di sostanze nocive sia dunque per l'ambiente sia per la salute delle persone. I maggiori problemi legati all'inquinamento li hanno in particolar modo i grandi centri urbani, dunque le grandi città del mondo, le quali sono densamente popolate e anche industrializzate.Dagli anni Settanta del Novecento si è in qualche modo cercato di portare avanti delle iniziative di natura ambientale atte soprattutto a ridurre la dispersione nell'aria di queste sostanze inquinanti. Alcuni degli inquinanti capaci di inquinare tantissimo l'ambiente sono i seguenti: il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo ad esempio. L'inquinante atmosferico può causare:- il cambiamento ad esempio di alcuni parametri fisici, chimici e biologici;- l'alterazione della presenza nell'aria di alcune sostanze;- l'introduzione di composti che risultano essere nocivi alla vita degli esseri viventi e degli esseri umani.Quindi la qualità dell'area viene compromessa in maniera irreparabile dai suddetti inquinanti atmosferici.Uno dei problemi della società moderna è la gestione dei rifiuti. Essi sono quelli che si producono di più nei Paesi avanzati. i rifiuti sono quei materiali di avanzo oppure di scarto che vengono prodotti dalle attività umane. Secondo quanto detto dall'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) sono rifiuti tutti quelli che vengono prodotti da una popolazione e che devono essere smaltiti dal singolo Stato predisponendo dei piani di smaltimento rifiutati nazionali.Si classificano in:- Rifiuti urbani: quelli prodotti dagli insediamenti civili e rientrano tra questi ad esempio i rifiuti domestici, i rifiuti non di tipo pericoloso, i i rifiuti di varia natura e di varia provenienza, ecc...- Rifiuti speciali: quelli provenienti dalle attività economiche, come ad esempio le attività agricole, le attività di demolizione, i rifiuti di lavorazioni industriali, i rifiuti di lavorazioni artigianali, ecc...- Rifiuti nocivi: quelli contaminanti e tossici come il mercurio, l'arsenico e il nichel.I rifiuti vengono smaltiti in discariche controllate. Nei paesi avanzati un grosso problema è il reperimento di aree di stoccaggio di rifiuti o di discariche poichè i rifiuti inquinano e deturpano il passaggio. Negli ultimi decenni molti stati attuano la raccolta differenziata per il riciclaggio di alcuni materiali (ferro, carta, cartone, plastica e vetro).La crescita demografica è avvenuta in modo differente nei vari continenti; nei paesi avanzati i tassi di natalità sono crollati, nei paesi meno avanzati o a sviluppo intermedio si è avuto un esplosione demografica. Nei paesi avanzati la popolazione è vecchia per:- bassa natalità;- Allungamento della vita media.Le conseguenze sono: spese passive per le pensioni e per la sanità. Nei paesi meno avanzati l' esplosione demografica ha spinto i governi ad adottare politiche demografiche per decintivare le nascite. I risultati sono stati negativi con l'eccezione della Cina.per approfondimenti, vedi anche: