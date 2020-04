Zero assoluto e gas perfetti

Lo zero assoluto

Lo zero assoluto è la temperatura più bassa che teoricamente si possa raggiungere in qualsiasi sistema termodinamico ed è assunto come zero dalla scala Kelvin (0 K equivale a -273,15°C).Allo zero assoluto le molecole e gli atomi di un sistema sono tutte allo stato fondamentale (ovvero il più basso livello di energia possibile) e il sistema ha il minor quantitativo possibile di energia cinetica permesso dalle leggi della fisica.L’impossibilità di raggiungere lo zero assoluto è una conseguenza del secondo principio della termodinamica, che normalmente è espresso come la proprietà dell’entropia (cioè il livello di "disordine" degli atomi che accresce man mano che aumenta il calore) che viene totalmente meno, lasciando le microscopiche particelle senza spazio e energia per potersi muovere.Prendendo un gas che aumenta di temperatura da 0° a 100° Gay-Lussac e Charles formarono le loro leggi in base al rapporto volume-temperatura e pressione-temperatura.Gay-Lussac: Il volume di un gas, mantenuto a pressione costante, è direttamente proporzionale alla sua temperatura, espressa in Kelvin.Charles: la pressione di un gas, mantenuto a volume costante, è direttamente proporzionale alla sua temperatura, espressa in Kelvin.In base a queste leggi e a quella di Avogadro, Clapeyron nel 1843 ottenne l’equazione di stato dei gas perfetti detta anche legge universale dei gas.L’equazione, che vale solo per i gas ideali, è la seguente:p · V = n · R · TP sta per pressione; V sta per volume; n sta per numero di moli; R sta per costante (valida per tutti i gas); T sta per temperatura (K).