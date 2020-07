Biografia di Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nato il 27 agosto 1770 a Stoccarda e morto il 14 novembre 1831 a Berlino, fu un filosofo tedesco che sviluppò uno schema dialettico che enfatizzava il progresso della storia e delle idee dalla tesi all'antitesi.Hegel fu l'ultimo dei grandi costruttori di sistemi filosofici dei tempi moderni. Il suo lavoro, seguito da quello di Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Schelling, segna l'apice della filosofia classica tedesca.Come un idealista assoluto ispirato alle intuizioni cristiane , Hegel trovò un posto per tutto all’interno di uno schema dialettico che passava ripetutamente dalla tesi all'antitesi e di nuovo a una sintesi più alta e più ricca. La sua concezione ha influenzato: Søren Kierkegaard, l' esistenzialista danese; i marxisti; i positivisti logici; Bertrand Russell figura fondamentale della filosofia analitica britannica.Hegel era il figlio di un ufficiale delle entrate. Aveva già imparato elementi del latino da sua madre quando era entrato nella scuola di grammatica di Stoccarda , dove rimase per la sua educazione fino all'età di 18 anni. Da scolaro fece una raccolta di estratti che comprendevano annotazioni su autori classici , brani di giornali e trattati su di morale e matematica delle opere canoniche del periodo.Nel 1788 Hegel andò come studente a Tubinga per prendere ordini, come desideravano i suoi genitori. Qui studiò filosofia e classici per due anni e si laureò nel 1790. Sebbene avesse seguito il corso di teologia, era impaziente con l'ortodossia dei suoi insegnanti- gli fu dato un attestato nel 1793 che afferma che mentre si era dedicato con forza alla filosofia. Sebbene i suoi compagni di studi lo chiamassero "il vecchio", gli piaceva l'allegra compagnia gli piaceva anche la compagnia delle donne. I suoi principali amici in quel periodo erano un poeta panteista, JCF Hölderlin, il suo contemporaneo e il filosofo della natura Schelling, cinque anni più giovane. Insieme hanno letto i tragici greci e celebrato le glorie della Rivoluzione francese.Lasciando il college, Hegel non entrò nel ministero. Nel frattempo divenne tutor privato di filosofia e letteratura greca. Per i successivi tre anni visse a Berna , con il tempo a disposizione e la gestione di una buona biblioteca, dove leggeva Edward Gibbon sulla caduta dell'Impero romano e De l'esprit des loix , di Charles Louis, barone di Montesquieu , così come i classici greci e romani. Ha anche studiato il filosofo critico Immanuel Kant e fu stimolato dal suo saggio su religione . Kant aveva sostenuto che, mentre l'ortodossia richiede una fede nei fatti storici e nelle dottrine che la sola ragione non può giustificare e impone ai fedeli un sistema morale di comandi arbitrari che si presume siano rivelati,Gesù , al contrario, aveva originariamente insegnato una morale razionale , che era conciliabile con l'insegnamento delle opere etiche di Kant, e una religione che, a differenza del giudaismo , era adattata alla ragione di tutte le persone.Hegel ha accettato questo insegnamento, ma, essendo più storico di Kant, lo mise alla prova della storia scrivendo due saggi. La prima di queste fu una vita di Gesù in cui Hegel tentò di reinterpretare il Vangelo secondo le linee kantiane. Il secondo saggio era una risposta alla domanda su come il cristianesimo fosse mai diventato la religione autoritaria così com'era, se in effetti l'insegnamento di Gesù non era autoritario ma razionalista.Hegel era solitario a Berna e fu felice di trasferirsi, alla fine del 1796, a Francoforte sul Meno , dove Hölderlin gli aveva procurato un tutoraggio. Le sue speranze di una maggiore compagnia: a Hölderlin era preso da una relazione amorosa illecita e perse in breve tempo la sua ragione. Hegel iniziò a soffrire di malinconia e, per curarsi, lavorò più duramente che mai, specialmente nella filosofia greca, nella storia e nella politica moderne. Hegel era ora in grado di liberarsi dal dominio dell'influenza di Kant e di guardare con un occhio nuovo al problema delle origini cristiane.per approfondimenti vedi anche: