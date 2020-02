Tesina sull'Inquinamento: percorso per l'esame di Terza Media

Esame orale terza media: tesina sull’inquinamento



Letteratura italiana : Italo Calvino e "La nuvola di smog"

: Italo Calvino e "La nuvola di smog" Storia : La rivoluzione industriale e i primi problemi ambientali

: La rivoluzione industriale e i primi problemi ambientali Inglese : Charles Dickens and the Victorian Age

: Charles Dickens and the Victorian Age Francese : Les énergies renouvelables en France

: Les énergies renouvelables en France Oppure

Spagnolo : Las energías renovables en España

: Las energías renovables en España Tecnologia : Le materie plastiche

: Le materie plastiche Scienze : L’inquinamento e i cambiamenti

: L’inquinamento e i cambiamenti Cittadinanza e Costituzione : approfondimento sulla battaglia condotta da Greta Thunberg

: approfondimento sulla battaglia condotta da Greta Thunberg Arte e Immagine: L’impressionismo e "Levar del Sole" (Claude Monet)

Letteratura italiana: Italo Calvino e La nuvola di smog Italo Calvino è considerato come l’erede di una tradizione che risale a Lucrezio, Galilei e Leopardi. Nella sua straordinaria versatilità ha incarnato l’intellettuale del ventesimo secolo e ha utilizzato la letteratura come uno strumento per decodificare e interpretare il mondo, creando un rapporto autentico con la natura. Nel romanzo “La nuvola di smog” racconta le contraddizioni della società e della cultura negli anni del “boom economica” e denuncia la doppia natura dell’industria: amica e nemica dell’uomo.

Storia: la rivoluzione industriale e i primi problemi ambientali Prima della rivoluzione industriale le sole attività economiche erano legate al mondo dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’artigianato e del commercio. Con l’introduzione delle macchine a vapore e l’impiego del carbon fossile, dalle ciminiere delle fabbriche uscivano fumi velenosi e le scorie della lavorazione venivano smaltite nei fiumi. Tutto ciò causava gravi problemi all’ambiente e alla salute di tutti gli esseri viventi.

Cittadinanza e costituzione: approfondimento sulla battaglia condotta da Greta Thunberg La giovane attivista ha iniziato la sua campagna per la salvaguardia del clima piazzandosi ogni venerdì mattina davanti al Parlamento svedese nell'agosto 2018. Voleva che il governo riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Questo suo gesto ha fatto nascere un vero e proprio movimento internazionale, il Friday for future.

Ad oggi Greta ha partecipato ai più importanti vertici politici sui cambiamenti climatici tra New York, Lisbona e Spagna. E' stato pubblicato anche un libro "La nostra casa è in fiamme", un racconto di come una famiglia svedese si sia trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta.

Scienze: l’inquinamento e i cambiamenti Con inquinamento si indicano le modifiche delle risorse interne all’atmosfera per l’immissione di sostanze tossiche da parte dell’uomo. Questo fenomeno si ripercuote sull’equilibrio degli ecosistemi e determina intesi cambiamenti climatici. Le acque di fiumi, mari e oceani subiscono vari tipi di inquinamento: biologico, chimico, da idrocarburi o da rifiuti.

Tecnologia: le materie plastiche Le materie plastiche sono polimeri, sostanze organiche costituite da molecole di grandi dimensione (macromolecole) formate da molecole più piccole (monomeri). Questi polimeri possono essere naturali, cellulosa e caucciù ad esempio, o sintetici, cioè creati chimicamente, il petrolio ad esempio. Le materie plastiche, inoltre, non sono biodegradabili e questo crea problemi legati allo smaltimento dei rifiuti.

