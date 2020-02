Prova scritta spagnolo esame terza media 2020: comprensione del testo

Esame di terza media: la prova di spagnolo

Prova di spagnola: struttura e traccia

Tre consigli per una buona comprensione del testo



Esercitati : per capire la struttura della prova prima del giorno dell’esame è opportuno fare qualche esercitazione. Non limitarti a quelle proposte dal docente in classe, potresti consultare il web per cercarne delle altre e metterti alla prova. Melius abundare quam deficere… o meglio ¡más vale que sobre que no que falte!

: per capire la struttura della prova prima del giorno dell’esame è opportuno fare qualche esercitazione. Non limitarti a quelle proposte dal docente in classe, potresti consultare il web per cercarne delle altre e metterti alla prova. Melius abundare quam deficere… o meglio Ripassa grammatica ed espressioni idiomatiche : qualche giorno prima della prova è preferibile ripassare regole grammaticali, espressioni idiomatiche e verbi. Molte volte, infatti, alcuni semplici modi di dire potrebbero creare un po’ di confusione.

: qualche giorno prima della prova è preferibile ripassare regole grammaticali, espressioni idiomatiche e verbi. Molte volte, infatti, alcuni semplici modi di dire potrebbero creare un po’ di confusione. Leggi con attenzione: una volta arrivato il giorno dell’esame e avrai la prova di fronte, leggi con calma il tempo e soprattutto più volte. Una volta compreso il testo inizia a rispondere alle domande prestando molta attenzione ai quesiti.

Come già sai, anche quest’anno l’esame di terza media consisterà in(italiano, matematica, inglese e lingua comunitaria) e un esame orale . Come te la cavi con la comprensione del testo di? Se hai ancora un po’ di confusione circa la natura della prova o non hai un buono approccio con le comprensioni del testo, ecco dei consigli pensati proprio per te!Ladi lingue straniere è articolata in, una per inglese e una per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta.Per la lingua spagnola le competenze acquisite sono riconducibili alsecondo il. Secondo questo livello dovresti comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Dovresti saper presentare te stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe e infine essere in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente.Nelladella prova ci sarà la parte in spagnolo, considerata seconda lingua comunitaria. Secondo quanto stabilito dal decreto, la commissione dovrà predisporre almeno tre tracce per poi sorteggiarne una il giorno della prova. Le tracce possono prevedere un, un, unao unadi un testo.Ma vediamo più approfonditamente cosa concerne la comprensione del testo: la prova consiste nel leggere un testo e rispondere ad una serie di brevi domande inerenti al brano. Certamente, se non ricordate il significato di una parola potete consultare un dizionario bilingue.Riuscire a comprendere un testo in lingua straniera, a volte, può risultare difficile. Molti studenti, inoltre, dall’ansia per l’esame, rischiano di non dare il massimo nella risposta alle domande. Ecco alcuni consigli per superare al meglio la comprensione del testo alla prova di spagnolo 2020.!