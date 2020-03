Tesina sul viaggio per l'esame di terza media: un po' di spunti utili

Esame orale terza media: tesina sul viaggio

Letteratura italiana: Ulisse, simbolo del viaggio e della conoscenza

Storia: La scoperta dell’America e le esplorazioni

Inglese: Daniel Defoe – Robison Crusoe

Francese: Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry

Spagnolo: Don Quijote de la Mancha

Tecnologia: I mezzi di trasporto

Scienze: Il viaggio sulla Luna

Cittadinanza e Costituzione: Il tema dell’immigrazione

Arte e Immagine: Il surrealismo e Salvador Dalì

Letteratura italiana: Ulisse, simbolo del viaggio e della conoscenza Nel 26esimo canto dell’Inferno, Dante racconta il viaggio fatto da Ulisse verso le colonne d’Ercole, che segnavano i confini della terra esperibile. Secondo quanto raccontato da Ulisse, egli riusciva a malapena a vedere un’altissima montagna, quella del Purgatorio, prima che un enorme vortice lo facesse naufragare con i suoi compagni.

Inglese: Daniel Defoe – Robison Crusoe Il libro racconta le avventure di un giovane ragazzo inglese che contro la volontà del padre decide di prendere la via del mare. Dopo due naufragi e due anni di schiavitù, il protagonista vive diverse avventure e disavventure tra piantagioni di canna da zucchero, tratte di schiavi nelle Americhe e isole deserte.

Spagnolo: Don Quijote de la Mancha Alonso Quijano dopo aver passato una vita intera leggendo libri cavallereschi crede di vivere in un mondo fantastico, nel quale si convince di essere diventato un cavaliere errante. Trascinando con sé un contadino del posto, Sancio Panza, si mette in viaggio per difendere i deboli e riparare i torti.

Cittadinanza e Costituzione: Il tema dell’immigrazione Per immigrazione si intende il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone. Si tratta di un fenomeno sociale mondiale molto analizzato dal punto di vista delle cause e delle conseguenze. Sono diverse le cause del fenomeno dell’immigrazione: motivazioni economiche, alimentari, climatiche, politiche, religiose, ecc..

Alla fine dell’delle scuole medie tutti gli alunni devono affrontare un, suddiviso in prove scritte e colloquio orale. L’non indica le date precise ma fornisce una serie di indicazioni per le scuole al fine di stabilire in autonomia le date di inizio e di fine, potenzialmente entro la fine di giugno.Durante ill’alunno è chiamato a presentare un percorso pluridisciplinare, la. Se hai intenzione di affrontare il, ecco degli spunti utili pensati a posta per te!Iltesterà i candidati su diversi livelli: capacità di argomentazione, risoluzione problemi e sviluppo di pensiero critico e riflessivo. Ecco un esempio di tesina sul viaggio che potrebbe servirti come ispirazione. Ricorda che nella tua tesina dovrai inserire argomenti trattati in classe con l’insegnante!Come in letteratura, la vita dell’uomo è contrassegnata dal: dal naufragio diin viaggio per la conoscenza a quello ultraterreno raccontato da Dante, passando da quello interiore fatto da Italo Svevo in "" o da quello deldi Saint-Exupery. Il viaggio è spesso considerato come diversivo, distrazione ma anche come speranza di evadere dalla miseria o dall’ignoranza. Tutte le interpretazioni da dare al viaggio seguono l’unica cosa che davvero conta per l’uomo: laOppureEcco la spiegazione di alcuni concetti legati alla scelta dell’argomento per le materie principali di interesse.