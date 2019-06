Terza media 2019, la data di inizio degli esami

Si parte con il tema d’italiano

La scuola sta per finire ma, per i ragazzi di terza media, le fatiche proseguono ancora per qualche settimana. Dietro l'angolo, ormai, li aspetta l'esame: per. Mentre per gli altri l’appuntamento è ritardato alla settimana successiva (17-22 giugno), sovrapponendosi di fatto alla Maturità. A dirlo, un sondaggio di Skuola.net su 5000 ragazzi che si apprestano a ottenere il diploma della scuola secondaria di primo grado.Guarda anche:– da sostenere in rapida sequenza: ecco la formula degli esami di terza media del 2019. A partire dallo scorso anno, l'esame si è rinnovato:, svolte in aprile, non influiscono sul voto finale, ma la partecipazione alle stesse è requisito di ammissione. Tre le prove scritte: italiano, matematica e lingue straniere.(articolato in tre opzioni: testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo, comprensione e sintesi di un testo).. Una simile quota di studenti comincerà, ora accorpate in un unico scritto, o addirittura con l'orale. Quest’ultima, il colloquio, è la prova assolutamente più temuta (lo dice il 40%), insieme al compito di matematica (33%). Preoccupano meno l’italiano (10%) e le lingue straniere (17%).A proposito di orali, che si svolgeranno immediatamente dopo gli scritti, all’interno del colloquio un ruolo fondamentale è giocato dalla: a differenza dei "colleghi" che affronteranno la nuova maturità, i ragazzi di terza media possono ancora contare sull' elaborato su un argomento a piacere per rompere il ghiaccio all'interrogazione. Ma. La maggior parte di loro, infatti, alla vigilia degli esami non ha ancora finito il lavoro: anzi,. Più diligente il 46% che dice di essere comunque a buon punto.Non sempre però la tesina è farina del proprio sacco. Non pochi sono gli esaminandi che hanno usato il web come ottima fonte da cui prendere spunto:, il 30% un punto di partenza da "modificare" a seconda delle esigenze,(sperando di non essere scoperto). Solo il 19% si è detto determinato nel voler fare tutto da solo, senza aiuti esterni.