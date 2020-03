Esame terza media italiano 2020, guida alla traccia B testo argomentativo

Testo Argomentativo: la struttura

Probabilmente i professori, in vista dell', vi avranno già spiegato a grandi linee come si affronta il. Vediamo di ripassarlo.Il nome dice tutto: si tratta una traccia in cui sarete chiamati ad argomentare la vostra tesi in riferimento a un contenuto specifico. È necessario, affinché la prova sia convincente, che vi basiate su ragionamenti fondati, con riferimenti a dati e fatti.Detto così potrebbe sembrare un'impresa epica. Ma vedrete che, grazie alla nostra guida, non lo sarà affatto.Guarda anche:Non è una novità: all’avrete di fronte un tema a voi noto, per saper scrivere senza problemi. Come abbiamo già detto, per realizzare unlineare dovrete esporre la vostra personale idea sulla questione. Vediamo insieme quindi la struttura:Che dobbiate scrivere un articolo, un libro, un tema, questo tassello introduttivo non può mai mancare. Per fare un buon lavoro già da subito dovete mettervi nei panni di chi legge. I lettori non sanno nulla, quindi spiegate loro tutto. Esempio ancora più banale. Arrivano gli ospiti in casa, dovrete pur accoglierli no? Per il tema funziona più o meno allo stesso modo.Il nocciolo del testo argomentativo è proprio questo: il vostro punto di vista. Citazioni, trattazioni, testimonianze, dati serviranno da supporto per sviluppare il passaggio.Ovviamente non potete pensare di avere sempre ragione. Dunque, sempre pensando di essere dalla parte di chi ha il testo in mano, è bene esporre anche il pensiero opposto al vostro. Si chiama. Dato che il terreno è quello delle opinioni dimostrate, aggiungete anche perché secondo voi è sbagliato credere ciò, abbattendo ogni pezzo del ragionamento.Torniamo all'esempio semplice. Gli ospiti in casa li liquidereste mai senza salutarli? Ecco. Nella fase finale delbisogna arrivare al traguardo. Non è necessario ripetere di nuovo tutto quello che avete già detto al centro del tema. Sarà utile piuttosto accompagnare (pensate agli invitati in casa da condurre verso la porta) il lettore a capire perché la vostra idea è infallibile. Senza fare i megalomani.Serena Santoli