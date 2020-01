Ansia da esami di terza media: come vincerla?

Gestione degli argomenti da studiare

Utilizzo di schemi e mappe concettuali

Concedersi delle pause

“Black out” durante l’esame

Accettare l’ansia

I mesi che precedono l’esame di terza media sono sempre; infatti l'esame di fine triennio delle medie è. Quindi è normale iniziare a chiedersi se si è pronti per sostenerlo, se la propria preparazione possa essere sufficiente; ma come fare per poterqueste preoccupazioni, spesso infondate? Tranquillo, Skuola.net ti viene in aiuto, di seguito potrai trovare, le sue problematiche e soprattutto su come superare l’ansia a cui sarai sottoposto fino all'inizio di giugno.Inizia a studiaredi ogni materia con il giusto anticipo, ma attenzione a non esagerare, altrimenti rischi di dover studiare tutto una seconda volta. L’importante è, organizzando unache ti permetta poi di dedicare i giorni immediatamente precedenti l'esame a undi tutto ciò che hai già studiato durante l'anno.Accanto ai sempre presenti appunti, ricordati chepuò giocare un ruolo fondamentale! Questo stratagemma ti permetterà di rivedere con piùogni singolo aspetto di tutte le materie, fissandoPassare intere giornate con gli occhi sul libro potrebbe non rivelarsi sempre la scelta giusta; per questo è necessario inserire delleche ti aiutino a far svagare il tuo cervello dopo sessioni di studio molto pesanti. Interrompere il contatto con i libri ognifavorirà la tuauna volta tornato alla scrivania.Spesso potrà capitarti di sederti davanti al tuo prof, e nonostante tu abbia studiato, la tua sensazione sia quella di un completo black out sugli argomenti inerenti all'esame o all'interrogazione. Ma è normale, puoi stare tranquillo, capita molto spesso, e il consiglio è quello di, distogliendo la tua attenzione dagli argomenti scolastici per qualche momento. Una volta tranquillizzata la tua mente, vedrai che se hai studiato, tutto ti tornerà chiaro e di sicuro i tuoi professori, riconoscendo il tuo momento di difficoltà, proveranno a metterti leggermente più a tuo agio.Come già accennato, periodo a ridosso dell’esame è del tutto normale essere carichi di, e sicuramente è sbagliato e controproducente cercare di, infatti bisogna puntare soprattutto ad eliminaredi questi sentimenti. Tuttavia la, quando gestita bene,: può renderti piùnel ripassare o nello studiare e proprio per questo puòa rimanere concentrato e attento su ciò che stai facendo.