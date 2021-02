Esami di terza media 2021, come si svolgerà? Le prime ipotesi

Esame di terza media: le ultime indiscrezioni

Cosa succederà con l'esame di? Non c'è attesa solo per la maturità , ma anche per l'esame finale del primo ciclo. Non sarà più problema dell'attuale governo in carica, quello presieduto da Giuseppe Conte, ma del prossimo, presumibilmente conalla guida. Scopriamo le prime ipotesi a riguardo.In base alle ultime indiscrezioni raccolte l'esame di terza media, cioè con una valutazione complessiva del consiglio di classe e una tesina prodotta da parte dell'alunno.Al momento, però, è solo un'ipotesi, tutto è in alto mare. Se la pandemia, come è ormai scontato, proseguirà anche nei prossimi mesi, con la didattica a distanza a farla da padrone, non è escluso che il prossimo ministro dell'Istruzione. Inoltre, a quanto pare, si parla anche della possibilità di evitare, come è avvenuto l’anno scorso, una procedura che prevedeva il successivo recupero degli apprendimenti in alcuni casi specifici. Possibile, comunque, che, a differenza del 2020, l'esame si svolgerà in presenza e non a distanza.Gli ultimissimi aggiornamenti hanno lasciato trapelare l'intenzione di Draghi, qualora diventasse Premier, di fare in modo di recuperare le ore di scuola perse prolungando l'anno scolastico fino a fine giugno. In questo caso, anche gli esami sarebbero rimandati a luglio, dopo la fine delle lezioni. Tuttavia queste, ad oggi, sono solo supposizioni sulle possibili azioni del nuovo governo per quanto riguarda la scuola: è davvero ancora troppo presto per sapere cosa succederà agli esami.Quali sono le 10 cose che gli studenti fanno sempre invece di studiare? Guarda il videoL'anno scorso, come abbiamo scritto,. Fino al 2019, l'esame di terza media era previsto con(italiano, matematica e lingue) e l'orale. L'esame si svolgerà, a meno di clamorosi ripensamenti, tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Per essere ammessi all'esame serve aver frequentato i tre quarti del monte ore annuo, aver partecipato alle prove Invalsi 2021 e non essere incorsi in grave sanzione disciplinare così come previsto dallo statuto degli Studenti (articolo 4, comma 6 e 9 bis). Il voto finale dell'esame dipende dalle singole valutazioni dell'ammissione, delle prove scritte e di quella orale., ma deve essere data all'unamità dai membri che compongono la commissione d'esame.