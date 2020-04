L'esame di Terza media 2020 si farà? Cosa sapere

Come sarà l’esame di terza media 2020

Esame di terza media 2020 sarà cancellato?

Tra coloro che stanno vivendo con più preoccupazione questo periodo di quarantena ci sono certamente gli studenti diNonostante infatti la pubblicazione del decreto Scuola contenente le possibili(tutto dipenderà dal rientro o meno tra i banchi entro il prossimo 18 maggio) i ragazzi proprio non riescono a stare tranquilli.Andiamo quindi a scoprire se l’avrà luogo quest’anno.Il Ministero dell’Istruzione, qualche settimana fa, ha comunicato tramite un decreto Ministerialeper quanto riguarda l'esame di Terza media. Il discorso che sta alla base di questi provvedimenti ruota tutto intorno a un’incognita principale:Se, come prevede la prima opzione, si dovesse tornare a scuola, l’esame di Terza media si terrà, ma in forma alleggerita, possibile quindi la soppressione di una o più prove. Ma, stando agli ultimi aggiornamenti, un ritorno a scuola entro metà maggio sembra molto improbabile, soprattutto perché il lockdown, quindi è difficile pensare che la scuola possa tornare operativa in tempi così brevi. È quindi sempre più probabile che quest’anno scolastico si concluda tramite le lezioni online, senza passare nuovamente per i banchi di scuola: e allora cosa succederebbe all’esame di terza media se non si tornasse in aula?Se, come previsto dalla seconda ipotesi dettata dal Ministero dell’Istruzione,, allora l’esame di Terza media verrebbe. Tuttavia, prima di poter andare in vacanza, gli studenti, una tesina, che entrerà a far parte degli elementi che serviranno a tutti i docenti per valutare gli alunni, senza però poterli sottoporre ad esame.sarà quindi la somma deiproposte a distanza eche dovranno consegnare a fine anno.