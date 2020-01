Esami di terza media: 10 idee regalo per ragazzi e ragazze

Idee regali per gli esami di terza media

Un buono regalo Amazon

La maglietta della squadra del cuore

Un trolley per le vacanze

Un biglietto per il concerto del cantante preferito

Un orologio sportivo

Una giornata in un parco divertimenti

Buoni regalo per il negozio preferito

Una macchinetta fotografica subacquea

Una borsa/zaino per la scuola superiore

Un diario per il nuovo anno

Se un vostro amico/a sta per affrontare gli esami di terza media e voi non sapete proprio cosa regalargli per la promozione siete nel posto giusto. Una volta finite le prove arriverà il momento dei festeggiamenti, e quale modo migliore di farlo se non scartando un po’ di regali? Abbiamo raccolto alcune idee semplici e originali per stupire i vostri compagni di avventure.Potete decidere se optare perpiù semplice e farlo da soli oppure se organizzare una colletta con i vostri amici per qualcosa di più particolare. Buona scelta!Se non volete sbagliare o non conoscete i gusti dell’amico in questione, optate per un buono online, è semplice farlo e il destinatario lo apprezzerà di sicuro.Abbiamo tutti l’amico tifoso della situazione, se si tratta di lui la scelta è semplice! Se volete acquistare quella originale magari dividete la spesa con dei vostri amici o con i vostri genitori.Appena finiti gli esami il primo pensiero è quello di partire per le vacanze il prima possibile. E quale miglior modo per farlo se non con una valigia pronta per andare?Scelta difficile, ma se sapete di andare sul sicuro verrà un regalo da paura. Magari chiedete consiglio ai genitori per avere più informazioni utili per acquistare il biglietto.Se il destinatario del regalo è uno sportivo, un fit watch potrebbe fare al caso vostro. Anche qui se la spesa è troppo alta per voi, provate a fare una colletta con i vostri amici.Se avete un gruppo di amici questo è il pensiero giusto per voi. Regalatevi una giornata di divertimento alle stelle in un parco divertimenti (magari acquatico). Successo assicurato!Anche qui, se non avete le idee chiare su cosa possa piacere al vostro amico, con un buono non si sbaglia mai. Cercate però di scegliere un negozio compatibile con lo stile del festeggiato!Idea molto particolare, giusta per chi ha la passione di immortalare qualsiasi momento. Soprattutto in vista dell’estate regalare una macchinetta fotografica subacquea potrebbe rivelarsi la scelta giusta!Dopo 3 anni di scuole medie scommettiamo che il vostro zaino non ne può più di voi. Se volete andare sul sicuro, ecco il regalo che fa per voi.Anche se è presto per pensare alla scuola, eviterete al vostro amico una piccola spesa annuale. Inoltre potrebbe essere anche un regalo di buon auspicio, per augurare al neo-diplomato una buona futura carriera scolastica. Che la scelta giusta sia il futuro diario di Skuola.net?