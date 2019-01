Stato in generale

Lo Stato

Cos’è la nazione?

Il Popolo

Stranieri

Apolidi

Lo Stato è:Un’organizzazione politica, che si fonda su tre elementi:Popolo;Territorio;Sovranità.La nazione è un’organizzazione etnico culturale, di cui fanno parte individui che hanno in comune: lingua, religione , tradizioni e storia.Tutte le persone hanno diritto al riconoscimento della loro nazionalità.Il popolo è l’insieme dei cittadini, ossia di coloro che hanno la cittadinanza dello Stato.E’ importante la distinzione tra: popolo e popolazione, ossia tutti coloro che risiedono in uno Stato:Cittadini;Apolidi;Stranieri;E’ straniera la persona che vive in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza:Extracomunitario = ha la cittadinanza di un paese che non appartiene all’Unione Europea.Comunitario = ha la cittadinanza di un paese dell’Unione Europea.Sono persone senza alcuna cittadinanza.

E’ cittadino italiano per nascita:

Il figlio di un genitore italiano;

Il figlio nato in Italia da genitori ignoti o apolidi;

Il figlio nato in Italia da genitori stranieri con la cittadinanza di uno Stato che non riconosce ai figli la cittadinanza dei genitori;

Il minore adottato da un genitore italiano.

Può Diventare Cittadino Italiano

Lo straniero nato in Italia e che vi ha vissuto regolarmente fino a 18 anni;Per unione in matrimonio con un cittadino italiano;

Lo straniero che vive regolarmente in Italia da almeno 10 anni se cittadino extracomunitario, da almeno 4 anni se cittadino dell’UE;

Il figlio minorenne di chi acquista la cittadinanza italiana.

Il territorio

Il territorio è lo spazio su cui valgono le leggi dello Stato:

Terraferma entro i confini: geografici (un parallelo), naturali (un fiume) e artificiali (un muro);

Sedi diplomatiche;

Navi e aerei militari ovunque si trovino;

Sottosuolo;

Spazio aereo;

Acque territoriali fino a 12 miglia dalla costa (oltre sono acque Internazionali);

Navi e aerei civili negli spazi internazionali;

La sovranità

Forme Di Stato

E’ il potere di imporre le proprie leggi sul popolo e sul territorio.Molto spesso lo Stato per far rispettare le proprie leggi ricorreAlle forze armate.Poteri dello StatoPotere legislativo: potere di fare le leggi spetta al Parlamento.Potere esecutivo: il potere di dare esecuzione alle leggi spetta al Governo.Potere giudiziario: il potere di applicare le sanzioni a chi non rispetta le leggi spetta alla Magistratura (giudici).In base al diverso rapporto che si realizza tra Sovranità (chi governa) e popolo (chi è governato), si distinguono in:Stati democratici;Stati non democratici.

In base al diverso rapporto che si realizza tra Sovranità e territorio, si distinguono in:

Stati unitari;

Stati federali;

Stati regionali.

Stato unitario

Stato federale

Stato regionale

Forme di governo

Tipi di repubblica

Repubblica Presidenziale

Repubblica Parlamentare

Lo Stato unitario è caratterizzato da un unico popolo, un unico territorio e un unico governo.Nello Stato Unitario l'attività di governo è esercitata in modo esclusivo da organi centrali, con competenza su tutto il territorio nazionale.Lo Stato federale è uno Stato formato da più Stati federati, che attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni.Gli Stati federati hanno una vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte le funzioni che non delegano espressamente allo Stato federale.Lo Stato regionale è caratterizzato dal riconoscimento delle autonomie locali: regioni, province, comuni.Questi enti sono titolari di un potere derivato dallo Stato e lo esercitano solo nelle funzioni delegate dallo Stato.Si intende il modo in cui il potere dello Stato è distribuito fra i diversi organi. Si distinguono in:MonarchiaCapo dello Stato:ReCarica ereditaria.RepubblicaCapo dello Stato:Presidente della RepubblicaCarica elettiva.Es. Stati Uniti d’America.Parlamento e Presidente sono eletti dal popolo;Il Presidente è sia capo dello Stato che capo del Governo ed ha il potere di nominare e revocare i ministri;Non c’è nessun rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.Es. ItaliaIl popolo elegge il Parlamento;Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica;Il Presidente della Repubblica affida l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio;Il Governo deve avere il voto di fiducia dal Parlamento altrimenti è costretto a dimettersi;