Spiegazione dell'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo

Il diritto alla libertà e il diritto alla sicurezza

Altre considerazioni nell’articolo 3

L’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo enuncia:“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”Questo importantissimo articolo fa parte della cosiddetta Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo varata dalle Nazioni Unite nel 1948.Quanto viene dichiarato al suo interno risulta essere legato al concetto per cui ogni individuo ha diritto alla libertà e a vivere in condizioni di sicurezza ai fini della propria incolumità.Ciò che questo articolo proclama è la tutela del diritto alla vita. Per essere libero l’uomo deve prima di tutto vedere rispettato il proprio diritto alla vita, il diritto ad esistere. Garantire il diritto alla vita significa anche garantire la legalità sulla base del concetto importantissimo di dignità umana. Uno Stato democratico, dunque uno Stato di diritto deve garantire che i suoi cittadini vivano dignitosamente in maniera libera, avendo un lavoro prima di tutto, un alloggio per vivere in serenità; dunque si possono effettuare due segmentazioni: da un lato esiste il diritto alla vita degli individui, dall’altra i suoi diritti civili, economici, sociali e politici. Il diritto alla vita inoltre è anche connesso ad altri due diritti essenziali per un individuo: il diritto alla libertà e il diritto alla sicurezza.In primo luogo il diritto alla libertà comprende molti aspetti: il diritto ad essere libero da questi problemi: il bisogno (povertà, malattie, epidemie); dal potere prevaricatore (presenza di dittature in uno Stato, guerre, autoritarismo, totalitarismi, imposizioni di pensiero, ecc…); libertà intesa come libertà nel poter scegliere un lavoro, libertà nell’esercizio dei propri diritti di cittadinanza, libertà religiosa, libertà nel costruirsi un percorso di vita dignitoso, ecc…Anche la sicurezza è un elemento importante ed è quell’elemento che garantisce l’affermazione della libertà. Grazie alle riflessioni di Amartya Sen, l’ONU è giunta alla definizione della cosiddetta Human Security, ovvero la sicurezza umana che è composta da due elementi importanti, come ad esempio la sicurezza della persona e delle comunità umane. Lo Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, ha anche coniato la definizione di Human Development (Sviluppo Umano) e perché questo si realizzi è necessario che l’individuo abbia queste componenti molto importanti, come ad esempio la sicurezza sociale, economica, di ordine pubblico e ambientale.Secondo l’articolo 3 suddetto le ragioni della sicurezza devono prendere in considerazione dunque il diritto alla libertà e il diritto alla vita, non permettendo mai alcuna violazione dei diritti umani. Come inoltre sostiene anche l’ONU, deve esserci un sistema mondiale che garantisca la sicurezza degli individui dal punto di vista economico, sociale. Organizzazioni come le Nazioni Unite sono volte dunque a garantire sia la sicurezza nazionale sia la sicurezza internazionale delle persone. Lo Stato che viola questi aspetti, nell’ottica del diritto internazionale, sta violando i diritti fondamentali.