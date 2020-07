Ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la Corte costituzionale

La Corte costituzionale si è espressa in merito al ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo il giudice costituzionale, egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares ».Secondo la Corte, la disciplina dei reati ministeriali (art. 96 Cost.) «conferma che il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano», in quanto per tali cariche è previsto «lo stesso regime di prerogative, limitato ai reati funzionali; regime che risulta alterato dalla previsione per il solo presidente del Consiglio dei ministri della sospensione dei processi per reati extrafunzionali».Questa decisione non è tuttavia suscettibile di incidere sulla posizione costituzionale del presidente del Consiglio, ormai ben più complessa di quella tratteggiata nei passaggi citati.La formazione del governo Conte ha innovato la prassi in direzione opposta rispetto ai decenni precedenti. Infatti veniva nominato presidente del Consiglio, su indicazione della maggioranza M5s-Lega nata dopo le elezioni del 2018, una figura non parlamentare – un professore universitario privo di esperienza politico-amministrativa – per guidare un esecutivo nel quale entravano a far parte i leader di quei due partiti, Di Maio e Salvini, come ministri e come vicepresidenti del Consiglio.Il prosieguo di questa esperienza di governo ha consentito di valutare, con il senno di poi, questa scelta come non solo estremamente positiva, ma anche rivoluzionaria.