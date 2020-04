Potere di nomina del presidente del Consiglio dei ministri

In Italia, il governo svolge un ruolo centrale. Fra i suoi componenti, la Costituzione attribuisce un potere ampiamente rilevante al Presidente del Consiglio dei ministri, investito di importanti e significative prerogative. Fra queste, spicca il potere di nomina che, insieme a quello di scioglimento delle camere, fa dell’esecutivo il perno della titolarità politica.Entrambi i suddetti poteri, infatti, sono in grado di condizionare struttura e funzionamento del governo parlamentare.Essi possono essere esercitati in modo più o meno incisivo a seconda del contesto politico e dello stato dei rapporti fra i partiti. Quando questi rapporti sono particolarmente difficili, il ruolo del presidente della Repubblica si allarga a dismisura, svelando le potenzialità dualiste implicite nel sistema.All’Assemblea costituente era stato approvato, in sede di sottocommissione il 5 settembre 1946, un ordine del giorno presentato da Tomaso Perassi, insigne giurista, col quale si faceva la scelta del governo parlamentare, ma si diceva anche che questo avrebbe dovuto essere integrato da strumenti giuridici che valessero a evitare le «degenerazioni del parlamentarismo». Nonostante ciò, il testo della nostra Costituzione risultò al riguardo particolarmente lacunoso, limitandosi allo stretto essenziale: quasi fosse preciso intendimento del costituente affidare le scelte d’indirizzo al libero e mutevole dispiegarsi dei rapporti fra i partiti.Secondo la Costituzione, è il presidente della Repubblica a nominare il presidente del Consiglio, senza alcuna indicazione sul procedimento da seguire (rimesso tutto intero alla prassi, che è restata quella statutaria delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche parlamentari); è il presidente del Consiglio a proporre i ministri al presidente della Repubblica, che li nomina. Il governo necessita della fiducia di entrambe le Camere, ma entra in carica già col giuramento prestato davanti al presidente della Repubblica. Ciascuna camera può approvare una mozione di sfiducia alla sola condizione che sia presentata da un decimo dei componenti e col solo vincolo che non sia votata all’improvviso (occorre attendere tre giorni).