Rilevanza giuridica dell’economia statale

La Scienza delle finanze (nella tradizione anglosassone Public Finance) riguarda l’economia del settore pubblico che costituisce una parte considerevole dell’intero sistema economico.A conferma di quest’ultimo aspetto, che non può essere trascurato, ricordiamo come Cesare Cosciani ha sempre sintetizzato la situazione nel secondo dopoguerra: il notevole aumento dell’importanza del fenomeno (dell’attività finanziaria pubblica) negli ultimi decenni.Infatti, nei paesi economicamente più sviluppati non meno del 30%, e talvolta anche oltre il 40%, del prodotto nazionale lordo viene gestito dallo Stato, attraverso il prelievo e la spesa pubblici. Ciò significa che una notevole parte del reddito nazionale viene sottratta all’economia di mercato, cioè la produzione di beni e servizi non viene effettuata in conformità ai gusti e alle libere scelte individuali, ma secondo scelte pubbliche che seguono criteri diversi.In un libro americano per studenti universitari la definizione è ancora più semplice e anche più generale: Public Finance è lo studio del ruolo del governo nell’economia. Questa definizione, molto ampia, implica una risposta a quattro problemi della finanza pubblica: quando il governo deve intervenire nell’economia; come il governo può intervenire; qual è l’effetto di questi interventi sui risultati dell’economia; perché i governi decidono di intervenire nei modi in cui lo fanno?