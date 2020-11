Potere di grazia e Consiglio supremo di difesa

Dalla riforma del codice di procedura penale del 1989 in poi le grazie concesse si sono drasticamente ridotte a poche decine l’anno. Ciò concorre a spiegare perché il conflitto di attribuzione sollevato dal presidente Ciampi contro il ministro della giustizia nel 2005 è stato risolto dalla sent.200/2006 nel senso di ritenere la grazia «una potestà decisionale del capo dello Stato quale organo super partes»: proprio in quanto essa viene considerata «eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria».Di qui l’affermazione che non spetta al ministro impedire che il procedimento di concessione abbia corso e che il presidente adotti la sua decisione in merito. Dunque, ecco un esempio di atto sostanzialmente oltre che formalmente presidenziale.Un discorso a parte giustifica, in un contesto internazionale nel quale l’Italia assume ricorrentemente responsabilità di rilievo, il Consiglio supremo di difesa: organo presieduto dal capo dello Stato e composto dal presidente del Consiglio, da cinque ministri e dal capo di stato maggiore della difesa, avente la funzione di discutere linee generali strategiche e impiego delle forze armate (v. artt. 2-9 d.lgs. 66/2010).Di questo organo è stata rafforzata la capacità operativa e accentuata la dipendenza organizzativa e funzionale dalla presidenza della Repubblica (rispetto al governo). È aumentata anche la frequenza e la regolarità delle riunioni (almeno tre all’anno). Il Csd, da mero organo di informazione e consultazione, si è evoluto in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza nazionale.