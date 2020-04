Politiche del lavoro negli anni duemila e flexicurity

Durante i primi anni 2000, le tematiche maggiormente discusse, inerenti al diritto del lavoro, sono state quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi d’impiego, la lotta al lavoro nero e la riforma degli ammortizzatori sociali.Contestualmente, l’Unione europea propose una riforma radicale dei sistemi nazionali di diritto del lavoro, fondata sul bilanciamento fra flexibility e security: flexicurity.Secondo questo sistema innovativo, la flessibilità deve essere estesa all’intero mercato del lavoro, senza tuttavia scaricarne il peso sui lavoratori atipici o non standard.La flexicurity rivoluziona il concetto di «lavoro sicuro»: essa non definisce tale un impiego stabile, bensì un lavoro compatibile con le forme di sostegno al reddito nelle fasi di disoccupazione involontaria. Solo in questo modo è possibile superare la precarietà.Sotto molti aspetti, tuttavia, la riforma presentava elementi vaghi e poco chiari: ciononostante, essa riscosse un grande successo in molti stati europei.La flexicurity risollevò la situazione lavorativa di molti Paesi, che purtroppo peggiorò nuovamente in seguito allo scoppio della crisi del 2008. Nella speranza di arginarla, l’anno successivo il cosiddetto «decreto Brunetta» ha modificato la disciplina del lavoro pubblico con l’obiettivo di ottimizzare la produttività delle amministrazioni: l’attuazione del d.lgs. è stata ostacolata dalle forze parlamentari.La crisi fu talmente grave da provocare le dimissioni, nel 2011, del governo Berlusconi, sostituito dal governo Monti. In questo contesto si attuarono importanti riforme lavoristiche:- prima riforma Fornero (2011), che innalzò l’età pensionabile e modificò il sistema contributivo;- seconda riforma Fornero (2012), che ha innovato il mercato del lavoro. Essa ha introdotto disincentivi economici volti a scoraggiare l’abuso dei contratti flessibili e ha ridimensionato la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, prevedendone la parziale sostituzione con una tutela economica. La riforma ha anche frenato le dimissioni in bianco e ampliato gli ammortizzatori sociali, introducendo l’Aspi.