Parlamento - Riassunto

Il Parlamento

Il Parlamento è un organo titolare del potere legislativo e risulta composto da due camere: la camera dei deputati, di 630 membri,e il Senato della Repubblica, di 315 membri elettivi più senatori a vita.Entrambe le camere, che operano separatamente, hanno sede a Roma: il Senato a palazzo madama e la camera dei deputati a palazzo Montecitorio.

L'esistenza del parlamento serve per rappresentare il popolo,da un punto di vista pratico,i rappresentanti in Parlamento si fanno portatore dei loro ideali e interessi.

Bicameralismo perfetto: ciascuna delle due camere è eletta per cinque anni. E, tale periodo viene denominato legislatura.



Può durare anche meno di 5 anni se il Presidente della Repubblica vede che i rapporti tra Parlamento e Governo non è più di fiducia.

Il compito essenziale del parlamento consiste nella formazione delle leggi ordinarie, di quelle costituzionali e di quelle di revisione costituzionale.

L'emanazione di una legge ordinaria richiede lo svolgimento di uno specifico percorso denominato iter legislativo

che si articola in quattro fasi:

• iniziativa

• la discussione e l'approvazione

• la promulgazione

• la pubblicazione

Il ruolo del presidente della Repubblica, come sancito dal primo comma dell'articolo 87 della costituzione, è quello di rappresentare l'unità nazionale.





Il governo

il governo è composto dal presidente del consiglio dei ministri, che insieme non costituiscono il Consiglio dei Ministri.Il presidente del consiglio è nominato dal Presidente della repubblica ed è un organo monocratico,formato cioè da 1 persona.





La magistratura

I magistrati esercitano la funzione giurisdizionale, che consiste nell'amministrare la giustizia in nome del popolo.