Parlamentarismo fra monismo e dualismo



Nel corso del XX secolo, in Europa la maggior parte degli stati aderì al parlamentarismo approcciando due soluzioni principali: una monista, l’altra dualista. Queste erano state nel segno di un parlamentarismo monista fondato sulla prevalenza dell’assemblea rappresentativa e sul ruolo dominante dei partiti, e non sulla prevalenza del circuito corpo elettorale-primo ministro (come nel parlamentarismo monista inglese).In Francia, la quarta Repubblica aveva riprodotto lo schema proprio della Terza che l’aveva preceduta fino all’invasione tedesca (1875-1940). Invece la soluzione voluta dal generale Charles de Gaulle, dodici anni dopo, fu marcatamente dualista: al vertice dell’esecutivo si stabiliva una ripartizione d’influenza fra presidente della Repubblica e primo ministro. Fu proprio guardando ad essa che si cominciò a parlare di governo semi-presidenziale, sottolineando il forte ruolo del presidente (oltretutto, dal 1962 eletto direttamente dal popolo).Le altre esperienze, invece, furono fino al 1990 orientate in direzione monista, con la parziale eccezione del Portogallo: tutti governi parlamentari con una netta prevalenza della figura del primo ministro. Da quest’ultimo punto di vista, l’eccezione è stata proprio l’esperienza del governo parlamentare in Italia.Successivamente si è assistito, soprattutto in Europa orientale, a un ritorno a soluzioni dualiste, con un ruolo incisivo e politicamente rilevante affidato al capo dello stato, giustificate sia dalla mancanza di una tradizione democratica sia dalla debolezza dei neonati sistemi partitici (si pensi alla Russia). In alcuni paesi, peraltro, la tendenza è stata sempre più verso una crescita del ruolo dei primi ministri (si vedano i casi di Polonia, Romania, Bulgaria).In generale, se la forma di governo attiene al modo in cui si distribuisce il potere di indirizzo politico, cioè il potere di indirizzare l’ordinamento verso certi fini generali piuttosto che altri, dal punto di vista giuridico ciò dipende dalle attribuzioni degli organi costituzionali e dai rapporti fra di essi, quali disciplinati dalla costituzione e dalle leggi. L’attenzione è rivolta principalmente, se non esclusivamente, agli aspetti strutturali e formali: in base a questi si è delineata una tipologia delle forme di governo che si può definire classica o tradizionale.