Opposizione parlamentare

L’Italia è una democrazia ad opposizione garantita. Ciò vuol dire che i partiti politici di minoranza hanno diritto a un’adeguata rappresentatività in Parlamento.La funzione principale dell’opposizione non consiste nel riuscire a far approvare documenti rispondenti a un indirizzo politico diverso da quello del binomio governo-maggioranza, bensì nel conquistarsi lo spazio parlamentare (e quindi se l’argomento interessa, anche sui mezzi di informazione) per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla bontà delle proprie proposte e sui danni che a suo avviso provocano le scelte della maggioranza.Stesso scopo i parlamentari di opposizione possono perseguire presentando progetti di legge, senza alcuna speranza che siano approvati, e forse neppure discussi (a meno di non essere inclusi dai loro capigruppo fra gli argomenti cui dedicare quella quota del tempo parlamentare che all’opposizione comunque spetta), ma con la possibilità di farli conoscere e apprezzare dagli elettori, in alternativa a quelli del governo.Le Camere dispongono di molteplici strumenti per esercitare funzioni di controllo e di informazione. Si tratta di strumenti di portata diversa, alcuni nella disponibilità del singolo parlamentare, altri delle commissioni, altri ancora dell’intera assemblea.Fra i primi, le interrogazioni e le interpellanze, entrambe rivolte per definizione al governo, sono diverse nel contenuto e negli effetti.Le interrogazioni consistono in una domanda per iscritto (in genere al ministro competente) per chiedere informazioni o conferma di informazioni già note, alla quale il governo risponde in forma orale o scritta. L’interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto della risposta o no, e perché, in pochi minuti. Non si apre alcun dibattito. I regolamenti prevedono lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (una volta alla settimana e in diretta televisiva: è il question time, con il presidente del Consiglio o i ministri competenti che rispondono in tre minuti a interrogazioni presentate il giorno precedente e illustrate in aula per un minuto, con diritto di replica per altri due minuti).