Obblighi pubblicazioni su organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni

Oggetto di pubblicazione obbligatoria:- organi indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle competenze- articolazione uffici, competenze uffici, nomi dirigenti responsabili- illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione, con organigramma o rappresentazioni grafiche- elenco numeri telefono e caselle posta elettronica istituzionali e posta certificata a cui ci si può rivolgereOggetto di pubblicazione obbligatoria per titolari di incarichi politici, amministrativi, di direzione o di governo, dirigenziali, salvo che siano gratuiti (entro tre mesi da elezioni, nomina o conferimento incarico e per i tre anni successi al loro termine):- atto di nomina o proclamazione, durata incarico o mandato elettivo- curriculum- compensi connessi- dati per altre cariche- eventuali incarichi a carico della finanzia pubblica e indicazione compensi- dichiarazione redditi beni e dichiarazioni su modifiche del patrimonioAnche a titolari di posizioni organizzativi a cui sono affidate deleghe e con funzioni dirigenziali, per gli altri titolari di posizioni organizzative sono pubblicati solo curriculum.Oggetto di pubblicazione obbligatorio per titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (entro tre mesi dalla pubblicazione e per tre anni dopo la cessazione):- estremi atto di conferimento incarico- curriculum vitae- dati relativi allo svolgimento di incarico- compensi, con evidenza della parte collegata a valutazione del risultato- oggetto- durata- procedura seguitaPubblicazione estremi atti, indicazione soggetti, ragione incarico, ammontare, comunicazione a Presidenza del Consigli dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono requisiti per efficacia dell’atto e liquidazione dei compensi.Con omessa pubblicazione, pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto e comporta sanzione.Per amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi iscritti a Albo degli amministratori giudiziali, indicante incarichi ricevuti (autorità rilasciante, data attribuzione e cessazione, acconti e compensi finali) entro 15 giorni del provvedimento alla cancelleria.