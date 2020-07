Obblighi pubblicazioni su personale delle pubbliche amministrazioni

Pubblicazione

Le P.A, pubblicano il conto annuale del personale e spese sostenute, dotazione organica, con distribuzione tra qualifiche e aree professionali.Evidenziato separatamente i dati su costo del personale a tempo indeterminato per aree professionali.Pubblicati trimestralmente tassi di assenza del personale per uffici dirigenziali.Pubblicazione dati di personale non a tempo indeterminato e trimestralmente il costo di tale personale.Pubblicazione dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a propri dipendenti, con indicazione durata e compenso per ogni incarico.Per bandi di concorsi pubblicati, oltre pubblicità legale, bandi, criteri di valutazione della Commissione, tracce prove,graduatorie finali, aggiornate con scorrimenti degli idonei non vincitori.PA pubblicano dati relativi ad ammontare complessivo premi collegati a performance e ammontare effettivamente distribuiti, definendo criteri per sistemi di misurazione e valutazione performance per assegnazione trattamento accessorio e distribuzione.Pubblicazione di riferimenti per consultazione contratti e accordi collettivi nazionali e eventuali interpretazioni autentiche; pubblicano contratti integrativi stipulati con relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa (evidenzia effetti attesi in seguito a sottoscrizione per produttività ed efficienza).- elenco enti pubblici in cui PA ha potere di nomina amministratori, con elenco funzioni e attività svolte o attività affidate- elenco società cui PA ha quote di partecipazione anche minoritaria indicando entità, funzioni attribuite e attività svolte o affidate- elenco enti di diritto privato in controllo della PA, indicando funzioni e attività svolte o affidate- rappresentazioni grafiche rappresentanti rapporti tra PA e enti- provvedimenti per acquisto, gestione, alienazioni di partecipazioni, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione partecipazioniDegli enti sono pubblicato: ragione sociale, misura partecipazione, durata impegno, onere gravante sul bilancio, numero rappresentanti, trattamento economico rappresentanti, risultati bilancio ultimi tre esercizi, dati e trattamento economico degli amministratori.Se pubblicazione omessa, vietata erogazione di somme eccetto per contratto.Pubblicano e aggiornano ogni 6 mesi elenchi provvedimenti di organi di indirizzo politico e da dirigenti (in particolare procedure di affidamento e accorsi tra PA e soggetti privati o altre PA).