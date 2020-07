Uso delle risorse pubbliche

Le P.A pubblicano documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni da adozione in forma sintetica, aggregata e semplificata, per assicurare piena accessibilità e comprensibilità.Sono pubblicati anche dati su entrate e spese dei propri bilanci preventivi e consuntivi su tabelle.P.A pubblicano dati degli immobili posseduti o detenuti, con canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.Le P.A pubblicano atti di organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, indicano dati personali in forma anonima se presenti.Pubblicate relazioni di organi di revisione amministrativa e contabile a documenti di bilancio e tutti rilievi anche non recepiti della Corte dei conti che riguardano organizzazione e attività delle PA e loro uffici.Pubblicati carta dei servizi o documento contenente standard di qualità dei servizi pubblici.Individuati i servizi erogati a utenti pubblicano conti contabilizzati e andamento nel tempo.PA pubblicano indicatori dei propri tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture chiamato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, anche trimestralmente “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, e ammontare complessivo debiti e numero di imprese creditrici.Le P.A pubblicano dati su tipologie di procedimento, in particolare:- breve descrizione con riferimenti normativi- unità organizzativa responsabile- ufficio procedimento, con recapiti telefonici e indirizzi e-mail, indicazione nome responsabile ufficio- per procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare a istanza e modulistica, compresi moduli autocertificazione, uffici a cui rivolgersi, orari, modalità di accesso- modalità con cui ottenere informazioni su procedimenti- termine fissato per procedimento per approvazione provvedimento conclusivo- procedimenti per cui provvedimento può essere sostituito da dichiarazione dell’interessato o procedimento che di può concludere con silenzio assenso- strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, a favore dell’interessato durante procedimento, del provvedimento finale o per adozione del provvedimento oltre termine fissato e modi per attivarli- link a servizi online o tempi previsti per attivazione- modalità per effettuare pagamenti- nome del soggetto a cui è attribuito potere sostitutivo e modalità per attivare questo potereLe PA non possono chiedere moduli che non siano stati pubblicati, se omessa pubblicazione i procedimenti possono essere avviati anche senza moduli. La PA deve poi chiedere all’istante l’integrazione della documentazione entro termine congruo.Art 36PA pubblicano le informazioni per effettuare pagamenti informatici.