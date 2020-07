Funzioni delle Pubbliche Amministrazioni

- Funzioni di ordine: relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, finalizzate a garantire l’ordinata convivenza e la sicurezza dei rapporti tra i cittadini. Le amministrazioni in questo caso spesso adottano decisioni unilaterali, utilizzano la forza e limitano la libertà dei cittadini, per questo sono previste delle garanzie (ad es che il provvedimento amm deve essere previsto dalla legge) e controlli.Inoltre si tratta di beni pubblici puri, perché possono essere fruiti collettivamente da tutti i cittadini (sicurezza pubblica, difesa militare...)- Funzioni del benessere: hanno destinatari determinati. Riguardano la sanità, l’igiene pubblica, l’istruzione, …- Funzioni attinenti al lavoro: consistono in attività volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in ispezioni per verificare il rispetto della disciplina in materia, sostegno al reddito in caso di licenziamento.- Funzioni attinenti alla cultura e all’informazione  funzioni in materia di università, beni culturali, arte, editoria, … compito delle amministrazioni è garantire le condizioni affinchè la cultura possa liberamente svilupparsi.- Governo del territorio: funzioni relative all’urbanistica, alla circolazione stradale, alla tutela dell’ambiente. Compito dell’amministrazione è garantire la conservazione e l’uso equilibrato delle risorse naturali.- Servizi pubblici: inerenti all’energia elettrica, ai trasporti, all’acqua…. Si tratta di attività private svolte in forma di impresa: il ruolo delle amministrazioni non consiste nell’erogare il servizio ma nell’imposizione di regole e controlli affinchè siano soddisfatti gli interessi pubblici.- Disciplina dell’economia (agricoltura, caccia, pesca, turismo, tutela dei consumatori, …)Le funzioni delle p.a. consistono innanzitutto nel controllo sul corretto svolgimento dell’attività d’impresa, a tutela dell’interesse pubblico. Tale controllo può essere preventivo (autorizzazione) oppure successivo (ispezioni…)Le pubbliche amministrazioni svolgono attività nell’interesse pubblico, che può essere:- Interesse condiviso da tutti i cittadini (quello alla sicurezza o tutela dell’ambiente…)- Interesse proprio di singoli gruppi di cittadini (anziani, automobilisti….)La costituzione della p.a. e l’attribuzione della funzione di cura dell’interesse pubblico (che trova fondamento in una norma) avviene solo dopo la valutazione della meritevolezza di tale interesse da parte dell’organo politico.