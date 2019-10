Monarchia costituzionale e forma di governo parlamentare

La monarchia costituzionale si affermò durante il passaggio tra la forma di stato assoluta e quella liberale. Il paese in cui vennero fatte le prime sperimentazioni di effettiva limitazione del potere assoluto fu l’Inghilterra. A metà del XVII secolo, essa avviò l’esperienza di una forma di governo caratterizzata da una tendenziale separazione dei poteri. Tale sperimentazione trovò terreno fertile in Inghilterra perché l’assolutismo che in essa vigeva era più moderato rispetto a quanto accadeva negli altri stati europei: ciò consentì il dialogo tra le classi sociali. Inoltre, in Inghilterra il potere esecutivo rifletteva due classi sociali (aristocrazia e clero); il parlamento, invece, rappresentava la borghesia. Governo e parlamento, dunque, riflettevano un dualismo sociale. Essi avevano una diversa legittimazione: il governo era legittimato dal monarca; il parlamento dal popolo.Nelle prime fasi del suo sviluppo, la monarchia costituzionale era ancora incompleta: in capo all’esecutivo, infatti, non sorgeva alcuna forma di responsabilità politica. Proprio per questo motivo nacque l’impeachment, che prevedeva la messa in stato di accusa per responsabilità non meramente politica.Il passaggio tra la monarchia costituzionale e quella parlamentare scaturì dall’esigenza dei politici inglesi di non ricercare esclusivamente l’appoggio del sovrano, ma anche quello del parlamento. Tale forma di governo non si affermò tramite la codificazione, bensì per via consuetudinaria: i ministri acquisirono l’abitudine di presentarsi in parlamento in seguito alla loro nomina da parte del sovrano per sottoporre al legislativo un programma politico definito e per richiedere il voto di fiducia.Nel corso dell’ottocento, la forma di governo parlamentare sostituì la monarchia costituzionale non solo in Inghilterra, ma in diversi paesi dell’Europa continentale. A seconda del paese in cui la forma di governo parlamentare si affermò, essa assunse due struttura diverse:- la forma di governo parlamentare modello west ministre (affermatasi nei paesi anglosassoni);- la forma di governo parlamentare assembleare (sperimentata nella terza repubblica francese).Dopo la seconda guerra mondiale, la forma di governo parlamentare subì diverse modificazioni per via dell’esigenza di ricercare nuovi istituti che consentissero di mantenere la forma di governo parlamentare, evitando però che il governo prevaricasse il parlamento o che accadesse il contrario. In particolare, si affermarono formule elettorali che privilegiavano il pluralismo e la rappresentatività e sistemi (definiti maggioritari), che prevedevano un turno unico di votazioni.Una delle principali evoluzioni della forma di governo parlamentare è costituita dalle forme di governo razionalizzate, di cui sono un esempio il Regno Unito e la Germania.