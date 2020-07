Integrazione eteronoma del contratto individuale di lavoro

Le condizioni in cui il lavoratore presta la propria opera e gli obblighi reciproci delle parti sono definiti all’interno del contratto individuale di lavoro, il cui contenuto è vincolato al rispetto delle fonti eteronome: prima di tutto la legge e, in secondo luogo, il contratto collettivo di lavoro.La legge e il contratto collettivo, le due principali fonti lavoristiche, danno a loro volta contenuto ai contratti individuali di lavoro.Affinché la contrattazione collettiva incida sui contratti individuali, è necessario che le parti interessate vi aderiscano volontariamente: così i contratti individuali vengono integrati da quelli collettivi.L'incidenza della legge, invece, può essere ricavata dalla lettura dell'articolo 1374 c.c., il quale stabilisce che «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte quelle conseguenze che ne derivano secondo la legge».Molti giuristi ritengono che questa disposizione comprometta l'autonomia contrattuale delle parti: l'ordinamento giuridico può interferire con le valutazioni private per proteggere i valori fondamentali e, per questo, il contratto non può considerarsi un affare riservato meramente ai contraenti.In sostanza, il contratto è un mix di effetti voluti dalle parti e imputati dalla legge: si tratta di una fonte autonoma ed eteronoma insieme. Il contratto di lavoro subordinato è uno degli esempi più tipici a tal proposito: dopo l’iniziale e libera manifestazione del consenso dei contraenti, il contenuto della disciplina è in pratica sequestrato dalle fonti eteronome (legge e contrattazione collettiva); l’autonomia individuale può limitarsi a prevedere clausole di miglior favore, qualora il lavoratore riesca ad ottenerle.A causa dell’elevatissima ingerenza esterna nella determinazione delle fonti lavoristiche, alcuni studiosi sono persino giunti ad affermare che il rapporto di lavoro subordinato non ha natura contrattuale. Questa tesi è avvalorata dal fatto che nell’art. 2094, in cui si definiscono le caratteristiche del prestatore d’opera, non viene precisato se la subordinazione deriva dal contratto.La dottrina maggioritaria, comunque, continua a considerare i rapporti lavoristici prevalentemente fondati sul diritto dei contratti.