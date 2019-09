La giustizia penale, civile e amministrativa

L’azione civile

I gradi del giudizio

Ogni volta che una persona viola un diritto a danno di un’altra, quest’ultima subisce un torto e per ottenere ciò che le è garantito dalla legge, può rivolgersi alla giustizia.Una controversia tra due o più persone è il presupposto necessario per rivolgersi alla magistratura: una parte (attore) cita in giudizio l’altra (convenuto). Il giudice decide se accogliere la domanda e avviare il processo.La competenza dei giudici:Un processo viene assegnato a un certo giudice tenendo conto di alcuni elementi:La competenza per territorio, la materia e il valoreIl giudice di prima istanza può essere il giudice di pace o il tribunale. Se la parte soccombente nel processo di primo grado non è soddisfatta della decisione, può impugnare la sentenza e rivolgersi alla corte d’appello, quindi solo il giudice di prima istanza può farlo.Contro la sentenza del giudice di appello è possibile ricorrere alla corte di Cassazione. La suprema corte è un giudice di illegittimità.Una volta percorsi i tre gradi di giudizio la sentenza diventa definitiva.Al fine di ridurre i tempi della giustizia è stato introdotto il procedimento sommatorio di cognizione, un processo civile abbreviato.