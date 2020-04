Evoluzione del sistema partitico durante gli anni 90 del XX secolo

Evoluzione del sistema partitico durante gli anni novanta del XX secolo

Negli anni novanta, si è consolidata l’idea di far partecipare gli elettori alla cruciale fase della selezione dei candidati, con ricorso a elezioni primarie indette da coalizioni o da singoli partiti.In anni recenti, in presenza di assemblee rappresentative quasi polverizzate, si è misurata quanto preziosa fosse, proprio per il buon funzionamento delle istituzioni, la funzione svolta da organizzazioni in grado di superare le eccessive tendenze individualistiche, corporative, municipalistiche, comunque settoriali, in nome del perseguimento di progetti politici di respiro generale.Tanto più che a questo pluralismo esasperato non sembra corrispondere maggiore democraticità interna, bensì piuttosto, nella più parte dei casi, debolezza programmatica e organizzativa e tatticismo esasperato al servizio di piccole élites decise a sopravvivere a sé stesse, costi quel che costi. Ma anche qualora il sistema partitico tornasse a un equilibrio stabile, la società è così profondamente mutata che non è possibile pensare che i partiti di massa e d’integrazione sociale, nell’era di Internet e della globalizzazione, possano risuscitare nelle forme che ebbero nelle prime fasi della vicenda costituzionale italiana.Il finanziamento pubblico dei partiti fu introdotto in Italia nel 1974. Superò indenne il referendum del 1978 (56,4% di no all’abrogazione), ma non un secondo referendum quindici anni dopo all’epoca di «tangentopoli», nel pieno della bufera giudiziaria che travolse il vecchio sistema dei partiti (90,3% di sì all’abrogazione) .Riemerse poi, anzi si moltiplicò, grazie alla finzione legislativa dei rimborsi elettorali. Quando questa finzione non ha retto più, si accettò di ridurlo via via e infine di abolirlo.Così può essere riassunta in estrema sintesi la vicenda iniziata con la l. 195/1974, anche allora sull’onda di un’inchiesta giudiziaria (lo «scandalo dei petroli»). Essa prevedeva due tipi di contributi pubblici: quello annuale, versato per il tramite dei gruppi parlamentari, «per l’attività funzionale dei relativi partiti»; e quello «a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere», direttamente assegnato ai partiti dopo ogni elezione.