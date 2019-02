La crescita del terziario

Come tutti i paesi moderni, l'Italia ha subito storicamente un profondo processo di redistribuzione della popolazione lavorativa tra i diversi settori. La meccanil7a7ione dell'agricoltura determinò l'espulsione di parti sempre più consistenti della popolazione dal settore primario e dalle camparne; la parallela domanda di prodotti industriali comportò l industrializzazione del paese e l'incremento dell'occupazione nel settore secondario. Questo processo subì una forte accelerazione negli anni cinquanta e sessanta. Dalla metà degli anni settanta, però, si assiste anche nell'industria a un calo di occupazione. I processi di automazioneLe nuove tecnologie danno luogo a nuovi lavori ma anche a nuovi stili di vita.sempre più sofisticati si avvalgono di minor manodopera qualificata. Contemporaneamente si osserva una crescita dell'occupazione nel terziario dovuta a diverse ragioni: a. il decentramento di alcune funzioni, quali commercializzazione, assistenza, ricerca, marketing, formazione ecc.: nuove imprese di servizi specializzate svolgono attività precedentemente effettuate all'interno delle grandi imprese;b. l'aumento progressivo della domanda di servizi per la produzione da parte dell'industria;c. il forte aumento della domanda di servizi essenziali come l'istruzione e la sanità da parte della collettività.

Le più importanti forme di flessibilità per le aziende

Contratto di consulenza Lavoro a domicilio;

Contratto stagionale ;

Contratto a termine;

Week-end lavorativo

Definizione fasce orarie: durate diverse della prestazione lavorativa settimanale a diversa retribuzione

Part-time verticale: concentrazione del lavoro in alcuni

giorni della settimana, del mese o dell'anno

Riduzione dell'orario di lavoro .

Job-sharing: alternarsi di due persone su un'unica unità lavorativa di cui dividono le caratteristiche Prepensionamento: pensionamento anticipato

Cassa integrazione guadagni

Maggiore flessibilità degli orari di lavoro attraverso forme di redistribuzione dell'orario stesso.