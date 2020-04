Commissioni parlamentari temporanee e permanenti

Presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono istituite diverse commissioni, alcune temporanee, altre permanenti.Fra le prime: la commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; la commissione di controllo degli enti di previdenza e assistenza sociale; il comitato di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen; la commissione per l’infanzia e l’adolescenza.Un organo molto importante è il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da 5 deputati e 5 senatori, cui è affidata la funzione di controllo sull’attività dei servizi segreti e sull’uso del segreto di stato, per legge presieduto da un parlamentare dell’opposizione (artt. 30-38 l. 124/2007).Fra le commissioni a carattere temporaneo: le già richiamate commissioni d’inchiesta (nella versione bicamerale) e le commissioni consultive, istituite da leggi di delegazione, che hanno il compito di esprimersi sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal governo (v. cap. 6).Hanno caratteri diversi dagli altri organi fin qui descritti, ma un ruolo determinante per lo stesso modo d’essere dei parlamenti contemporanei, i gruppi parlamentari. Nati nel Parlamento italiano nel 1920, dopo l’introduzione della legge elettorale proporzionale, sono espressamente richiamati in Costituzione (v. artt. 72.3 e 82.2).I gruppi, strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici all’interno delle assemblee, sono definiti dai regolamenti «associazioni di parlamentari» e «soggetti necessari al funzionamento della camera»; ciascun gruppo è dotato di un proprio statuto o regolamento, per il quale è prevista la pubblicazione nei siti delle Camere (ma senza alcun controllo sul loro contenuto).Nell’ambito dei gruppi parlamentari, ogni eletto è tenuto a confermare, subito dopo l’elezione parlamentare, il gruppo cui intende iscriversi; se non lo fa, verrà automaticamente assegnato al gruppo misto.