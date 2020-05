Commissioni d’inchiesta

Le commissioni d’inchiesta costituiscono lo strumento di controllo più incisivo, ­ avvalendosi dei poteri dell’autorità giudiziaria (per cui le persone da ascoltare non sono meramente «invitate», ma «convocate» e devono intervenire a pena di essere accompagnate dalle forze dell’ordine). Ciò è vero considerata anche l’eco che esse necessariamente finiscono con l’avere: purché l’oggetto individuato sia di effettiva rilevanza politica e il numero delle commissioni contemporaneamente operanti sia limitato.L’inchiesta parlamentare verte sempre su questioni scottanti e, in genere, viene di fatto imposta dall’opposizione e dall’opinione pubblica per inchiodare alle sue responsabilità l’amministrazione e chi la guida o l’ha guidata politicamente (ministri o governo nel suo complesso). L’inchiesta può anche servire per far luce su vicende mai chiarite o per approfondire la conoscenza di fenomeni sociali che preoccupano la collettività nazionale. Le commissioni possono essere istituite da ciascuna camera con propria delibera, ma sono spesso istituite mediante legge allo scopo di prevedere una composizione bicamerale e (in qualche caso) di attribuire alla commissione stessa poteri che vadano al di là di quelli spettanti all’autorità giudiziaria (ad es. in materia di segreto.Spesso emerge la tendenza a una moltiplicazione legislatura dopo legislatura delle commissioni, che sono raddoppiate nel raffronto fra le legislature dalla I alla IX e quelle dalla X alla XVII.