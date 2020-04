Bipolarismo politico nella seconda metà del XX secolo

Durante la seconda metà del XX secolo, la logica della competizione politica è diventata decisamente bipolare, sia pure fra resistenze mai del tutto superate (a causa della logica competitiva all’interno delle stesse coalizioni, fra forze politiche alla ricerca di quella «visibilità» di cui nessuna riesce a fare a meno).Una somma di ulteriori fattori hanno concorso nel contempo a rafforzare la figura del presidente del Consiglio come mai era avvenuto prima: il costante raffronto con gli altri ordinamenti simili al nostro; l’esigenza di dare all’azione di governo la necessaria continuità e stabilità d’indirizzo; la legislazione sulla presidenza del Consiglio (la l. 400/1988); il ruolo cruciale del presidente del Consiglio in sede europea; l’accentuarsi della personalizzazione delle campagne elettorali, culminata prima con l’inserimento dei nomi dei candidati a presidente del Consiglio nei simboli delle coalizioni sulle schede (Berlusconi-Rutelli nel 2001), poi nell’indicazione formalmente prevista dalla l. 270/2005 del «capo della coalizione» (Prodi-Berlusconi nel 2006, Berlusconi-Veltroni nel 2008).A queste innovazioni si accostò l’affermarsi alle elezioni, per ben tre volte (1994, 2001, 2008), di maggioranze guidate da un leader particolarmente influente, Silvio Berlusconi, riconosciuto quale capo indiscusso del suo partito e della coalizione. Hanno poi influito i modelli di governo ai diversi livelli sub-nazionali: tutti incentrati, dal 1993, sull’elezione diretta di sindaci e presidenti. Ciò non era invece possibile a livello nazionale, nella perdurante assenza di modifiche agli artt. 92 e 94 Cost.: qui, per perseguire obiettivi analoghi, si è percorsa la strada della bipolarizzazione prima collegio per collegio con il sistema maggioritario uninominale, poi mediante il premio alla coalizione più votata, con esiti inevitabilmente più incerti e soprattutto meno duraturi.Si può dire quindi che l’ordinamento italiano si è andato orientando verso governi di legislatura a direzione monocratica, fondati su coalizioni formate prima del voto e dal voto poi legittimate.