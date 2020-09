Articolo 81.4 Costituzione

Art. 81.4 Costituzione

L’art. 81.4 della Costituzione italiana esprime la necessità di un'approvazione parlamentare con legge. Si presti attenzione: non con un atto avente forza di legge. Quindi in materia di bilancio dello Stato non vi è spazio per un esercizio diretto del potere normativo da parte del Governo, con decreto-legge o con decreto legislativo: il Parlamento non può delegare il Governo, né il Governo sostituirsi al Parlamento.Il Governo ha il dovere di proporre un bilancio di previsione, traduzione giuridico-contabile di un suo programma politico (quando si parla di “Legge di bilancio” si fa comunemente riferimento al bilancio previsionale, che riguarda appunto la programmazione della futura attività finanziaria dello Stato) che il Parlamento può condividere, modificare o rigettare.Successivamente il Governo ha il dovere di presentare, sempre al Parlamento, affinché questo possa esercitare il suo controllo sulla gestione, il bilancio consuntivo, il rendiconto finale della attività finanziaria effettivamente svolta.Nel procedimento di approvazione del bilancio il Parlamento esercita invece il suo fondamentale “diritto al bilancio”. Anche dal punto di vista storico, il “diritto” conquistato dall’organo rappresentativo di approvare il bilancio del Governo è una delle manifestazioni più forti dell’affrancamento dei “governati” (cioè dei Parlamenti rappresentativi degli Stati liberali e poi degli Stati democratici di diritto) dal potere dispotico e unilaterale del monarca assoluto, e poi dei regimi autoritari o dittatoriali.