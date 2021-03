Lavori di gruppo all’università: come farli online

Università: lavori di gruppo online

Ilè ormai iniziato da diverse settimane e tutti glihanno ricominciato a frequentare i corsi in. Alcuni esami delprevedranno sicuramente deglio dei: come bisogna organizzarsi se non ci si può vedere fisicamente? Ecco tutti gliche potreste utilizzare.L’non si è arrestata e nelle università italiane si continua ad erogare la didattica in modalità telematica. Chi frequenta ha la possibilità di sostenere degli esoneri sotto forma diper snellire l’esame che sarà sostenuto durante la. Ma come bisogna organizzarsi con ise le misure anti-Covid non lo permettono? La soluzione è ancora una volta la: ecco gli strumenti che potreste utilizzare per fare un lavoro di gruppo., seppur virtualmente,se si ha intenzione di fare un lavoro di gruppo. Le fasi di, di, infatti, richiedono la partecipazione di tutti i membri e in modo simultaneo. Consigliamo dunque al gruppo di pianificare delle videochiamate con la piattaforma che più preferite. Da, passando per, c’è l’imbarazzo della scelta!Scelto l’argomento da trattare e i ruoli dei diversi partecipanti del gruppo è necessario passare alla. Se il gruppo ha dunque un’da cui partire ma non si hanno elementi a sufficienza peri contenuti, consigliamo di consultare lae in particolare i diversi siti che offrono gratuitamenteper cercare. Consultando ad esempiosi avrà un’idea del progetto più chiara e diversi spunti per impostare in modo(senza copiare e citando sempre!) il proprio progetto.Durante lae ladel lavoro di gruppo capiterà sicuramente di doversi scambiareper permetterne la consultazione ai diversi membri. Consigliamo dunque di usufruire delle diverse piattaforme diper condividere materiale in modo illimitato e senza perderne laNon c’è lavoro di gruppo senza. Una volta definito il progetto e lavorato insieme usando le diverse piattaforme digitali, arriva il momento di trasformare inil lavoro pensato. Consigliamo dunque al gruppo di fornirsi dei diversie delleper presentazioni comeInfine, per quanto riguarda l’organizzazione interna del gruppo, perurgenti, consigliamo aldi creare un gruppo su un’applicazione messaggistica, come. In questo modo sarete sempre in contatto e potrete interagire tutti insieme in tempo reale.