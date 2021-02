Lezioni a distanza: come mantenere la concentrazione

Stila il tuo plan settimanale

Pianifica la tua giornata

Organizza gli spazi

Sfrutta le pause tra una lezione e l’altra

Fai degli esercizi sul posto

Dai un tocco sprint alle lezioni

Dopo l’e le conseguenti misure per scongiurare la diffusione del virus glisi sono rivelati degli ottimiper continuare le attività previste in giornata. Interrotte leanche nelle università, tutti gli studenti hanno iniziato a trascorrere la maggior parte del tempo a casa per seguire leimpartite dai docenti.Ma come si fa a mantenere ladopo molte ore di fronte ad uno schermo? Tutto risiede nell’e in alcuniche gli studenti possono attuare. Ecco i nostri consigli.Seguire unanon è più una novità e molti studenti sono ormai in crisi tradei vecchi tempi. Per scongiurare la diffusione dei contagi e superare questo lungo periodo diè infatti ancora richiesto a studenti e docenti di restare in casa e sfruttare gli strumenti digitali per continuare la didattica. In questo articolo ti diamo deiche potresti seguire per non perdere ladurante le lezioni a distanza equesto periodo di emergenza sanitaria. Vediamoli insieme.Laè ormai terminata per la maggior parte degli studenti, ormai pronti per affrontare il. Come risaputo, la maggior parte delle lezioni sarà ancora erogata dama potrebbe esserci la possibilità di partecipare ad alcuneo aprevisti nel proprio percorso di studi. Il nostro consiglio è di stilare ogni fine settimana unper organizzare al meglio gli orari delle attività didattiche, di studio e di relax e gli eventuali spostamenti.In linea con lenel fine settimana, ti consigliamo di organizzare la tua giornata per garantirtitra un’attività e l’altra: del resto,. Ti raccomandiamo dunque di fare attenzione alle, di svegliarti in tempo perin cui seguire le lezioni e avere unper tutta la giornata. Nel prossimo paragrafo ti spieghiamo come organizzare al meglio gli spazi.Se sei unoo hai la maggior parte deia casa ine in, le lezioni a distanza potrebbero essere un verotra. Ti consigliamo dunque di individuare subito unper seguire le lezioni: l’importante che sia un. Per avere più idee su come organizzare al meglio gli spazi per le lezioni a distanza e lo studio ti consigliamo di leggere questa guida Molte ore di lezione potrebbe essere motivo di. Per questo ti consigliamo di sfruttare al meglio letra una lezione e l’altra pere fare un po’ di. Ti consigliamo altresì di preparare prima dell’inizio delle lezioni un piccoloa cui “attingere” per avere piùCome già spiegato, è impossibile stare per molto tempo seduti di fronte ad uno schermo. Per questo, se una lezione è moltoe il docente non concede, ti consigliamo di fare deglisul posto. Ciò potrebbe essere utile per la tuae valido per prevenire ilo iSe proprio non riesci a mantenere lae sei tentato dall’la video lezione, ti consigliamo di dare una ciò che spiega il prof: potresti mettere un. Si creerebbe così l’atmosfera di une ciò potrebbe aiutarti a ritrovare la concentrazione e seguire conle lezioni.