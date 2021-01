Studiare nel weekend sotto esame: i consigli

Organizza i tuoi impegni dando priorità allo studio

Sperimenta lo studio con la musica

Studia in compagnia

Elimina qualsiasi distrazione social

Stabilisci i tempi di studio e fai delle pause

Cambia location nel weekend

Skuola.net | Store ti aiuta a studiare anche il weekend Se lo studio nel weekend per te è particolarmente pesante, per fortuna puoi contare su validi alleati per velocizzare il tempo da dedicare agli esami: gli appunti presi a lezione possono farti guadagnare ore preziose che altrimenti avresti perso su pagine e pagine di manuali.

Ma cosa fare se te ne dovessero mancare alcuni? Se vuoi un aiuto concreto in brevissimo tempo, non devi far altro che cercare gli appunti per il tuo corso su Skuola.net|Store, dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università.

Skuola.net|Store è il primo Marketplace pensato per lo scambio di appunti universitari fra gli studenti stessi che permette la compravendita di appunti e riassunti di qualità con lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.

Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercare il nome dell’insegnamento ma affinare la ricerca specificando anche l’università di interesse. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche il nome del docente di riferimento, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.

E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net|Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.

Lesono ormai finite da tempo e tutti gli studenti si stanno preparando per affrontare ladell’anno accademico in corso. Non sempre però si trova laper dedicarsi allo studio, tradi non farcela. Per andare incontro ai tanti studenti in crisi, abbiamo pensato di elaborare deiatti adsui libri durante ilIn che modo? Vediamolo insieme!Laè da poco iniziata e tutti glisi stanno preparando per finalizzare lo studio delle materie seguite nel primo semestre. Come sarà capitato anche a te, non sempre si ha laper mettersi sui libri e prepararsi eccellentemente per gli esami da sostenere. Ledella vita, glie la presenza dinon sempre contribuiscono allache tutti gli studenti vorrebbero avere per ottenere ottimi voti agli esami. Se si cerca motivazione durante il fine settimana, inoltre, ladi mettersi sui libri universitari diventa improvvisamente nulla! Sebbene non esista uncapace di stimolare lo studio, noi di Skuola.net abbiamo pensato di elaborare deiche potrebbero fare anche al caso tuo! Vediamoli insieme.Si sa, ilè il periodo della settimana dellaper eccellenza. Tradegli amici, voglia di staccare la spina vedendo unao facendo una, però, non bisogna sottovalutare l’che si hacon lo studio. Per questo è importante continuare a dare dellealle sessioni di studio e accantonare le proposte fatte dall’esterno. A tal proposito è giusto rammentare che le sessioni d’esame costituiscono solo due piccoli momenti dell’intero anno solare ed è consigliabile interrompere alcuneper un po’ e dare importanza agli esami.Se non riesci proprio amettendoti semplicemente sui libri ti consigliamo di sperimentare lo. Per attivare ile trovare la, ti consigliamo di prediligere laperché, in quanto pacifica e armoniosa, ti aiuterebbe a migliorare le. Ci teniamo a precisare, ad ogni modo, che stimolare il cervello attraverso la musica potrebbe esseredurante alcune fasi dell’apprendimento eper alcuni soggetti.Il fine settimana è il mondo in cui quasi sono liberi dagli impegni. Approfitta della presenza deglio deinella tua stessa condizione perin presenza o in collegamento video. Assicurati però che tutti abbiano realmentee di passare l’esame: gente poco invogliata potrebbe essere laper tutta la sessione di studio. Inoltre, se si organizzano gruppi studio con colleghi universitari e si studia per lo stesso esame potrebbe essere un’occasione pere magari fare anche uninsieme alla fine della sessione di studio.È risaputo che lecostituiscano i principali elementi didurante le sessioni di studio. Il nostro consiglio è dunque quello di disabilitare ladello smartphone per evitare di essere disturbato dalle notifiche in arrivo. Ma attenzione: è concesso fare anche delle. Vediamo nel prossimo paragrafo quando puoi riprendere in mano lo smartphone e rientrare nel mondo social!L’obiettivo principale dello studio è capire e fare propri glie iriportati su libri e dispense. Risulta dunquefare lunghe sessioni di studio perché ilpotrebbe diminuire rendendolo studio in atto. Per questo ti consigliamo di fare delleper mettersi alcuni minuti sul divano e collegarsi sui social. Trattandosi di studio durante il, inoltre, la pausa potrebbe essere sostituita da unper prendere una bocca ad aria e rilassarsi un po’.Ti ricordiamo, infine, che è sempre importante scegliere il. E perché non cambiare location solo per il? Ti consigliamo però di evitaree di prediligere unnel quale tu possa sentirti a tuo agio, che sia la tua stanza, una biblioteca, uno studio. Se ledurante il weekend lo permettono, inoltre, potresti uscire e studiare all’giusto per cambiare abitudine e trovare il giusto stimolo per continuare lo studio per un esame.