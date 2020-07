Non riesci a prendere 30 agli esami? I trucchi per alzare il voto

Esami universitari, i trucchi per prendere il 30

Manca ancora un po’ per abbandonare ie dedicarsi all’estate. L’, inoltre, non ha sicuramente migliorato la vita degli universitari tra lezioni erogateed esami scritti e orali di fronte ad una. Per molti il 30 è una meta irraggiungibile, per altri unaSarà davvero così? Ecco dei trucchi per alzare il voto! Piccolo: lo studio è sempre una costante fondamentale!Lae laper gli esami della sessione estiva non hanno ancora abbandonato gli animi degli studenti universitari. Tutti i piani e gli obiettivi fissati da tutti prima dell’sono andati in frantumi e la sessione estiva rimane una, forse più problematica e difficile rispetto alle successive. Ma c’è un modo per alzare il voto? Lo studio matto e disperatissimo non basta per prendere un voto alto? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di svelarti dei trucchi.Per dare il massimo di sé durante le sedute di studio bisogna avere un buon. Ma attenzione, ognuno ha il proprio: ogni mente ha una propria struttura unica ed inimitabile. Per questo è importante scegliere subito uno spazio da dedicare allo studio lontano da qualsiasi. Prima di iniziare a leggere ti consigliamo di dare unoai titoli dei paragrafi e alle illustrazioni per avere un’idea del contesto e ciò che stai per studiare. Durante la lettura prova a inserire degli appunti a lato o delle parole chiave utili durante la. Se fai sport o ami fare passeggiate, infine, ti consigliamo dia quanto studiato per sforzare la memoria e fissare i concetti più importanti.Per fare un’ottimae avere il massimo è consigliabile curare l’esposizione e approfondire ciò che è scritto sui libri di testo. Fondamentale è l’apprendimento di tematiche che il professore hadurante le lezioni. Molto spesso, infatti, i professori sono molto attenti ai collegamenti e alle riflessioni degli studenti. Portare degli approfondimenti, inoltre, è come dire indirettamente che si punta ad un voto alto. Ricorda però di non esagerare:L’ansia da esame nella maggior parte dei casi tende a far diminuire l’negli studenti, facendo maturare in loro dei pensieri negativi e riducendo notevolmente le motivazioni per studiare. Per questo è importante prendere una pausa dalla tecnologia e praticare un po’ die ascoltare musica lenta e dolce o fare. Una ricerca dell’, ad esempio, ha dimostrato che la musica ha un grandissimoper contrastare il dolore fisico e dà anche una carica di, sostanza chimica del benessere. Per quanto riguarda la meditazione, invece, esercitare laprovoca lo sviluppo degli strati corticali nelle regioni del cervello che controllano l’attenzione, favoriscono una miglioree attivano una delle aree dellache aiuta a controllare e ridurre le emozioni negative che provocano l’ansia.Dai la giustaall’esame e anche in questa occasione rispetta il modo die presentati correttamente. Sebbene l’ansia e la preoccupazione per le domande che possono essere poste, mostratiper l’esame. Cura dunque l’ed evita tutto ciò che non è sobrio. Come detto poc’anzi, parla coned esprimi i concetti richiesti con: anche se non c’è molto tempo per focalizzare bene la domanda cerca di fare discorsie ricchi di nozioni collegati logicamente tra di loro.Per non rischiare di perdere il segnale, assicurati di avere una. A causa di una connessione debole, infatti, l’esame potrebbe essereo potrebbe influenzare il voto finale. Se la connessione domestica non funziona meglio attivare l’dello smartphone.