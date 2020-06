Esame universitario: come usare al meglio gli appunti

Università: consigli su come usare al meglio gli appunti

Individua gli argomenti principali: molti docenti universitari durante le spiegazioni offrono agli studenti diversi spunti e forniscono molti concetti che non sono presenti nei libri di testo da studiare. La prima cosa da fare, dunque, è capire se gli argomenti sono gli stessi del libro. Se si tratta di approfondimenti e ci sono concetti non presenti sul libro è opportuno studiarli in aggiunta ai libri. A volte sono proprio queste conoscenze a differenziare l’esame tra frequentanti e non.

Appunti e libro: se gli appunti riprendono gli argomenti del libro, invece, è fondamentale dare una prima lettura per individuare i concetti più importanti da ricercare in seguito sul libro.

Appunti e schemi: durante le spiegazioni molti docenti utilizzano molti esempi e semplificano le definizioni di concetti difficili per facilitarne la comprensione. Quindi se sul libro c’è un concetto difficile da ricordare è consigliabile riportare accanto al paragrafo ciò che il docente ha spiegato in aula o in..webcam! Se gli appunti sono molto corti e riprendono sempre gli argomenti del libro potrebbero anche essere utili per creare delle mappe concettuali o dei piccoli schemi da allegare sempre sul libro.

Sbobinature e libro: sebbene molti sostengano che avere le sbobinature con le singole parole del docente sia un vantaggio, altri dicono che si tratta solo di uno spreco di tempo. Perché? Perché i docenti molti volte tendono a ripetere sempre gli stessi concetti e a fare molti esempi. Per questo quando si ha di fronte la trascrizione di una lezione è importante saper individuare i concetti importanti ed evitare le ripetizioni!

Appunti dei colleghi: quando prendiamo appunti cerchiamo di organizzare i concetti secondo le nostre conoscenze precedenti e secondo alcuni percorsi mentali. Per questo quando studiamo gli appunti dei nostri colleghi saltiamo alcuni passaggi o alcuni concetti che loro già conoscevamo o davano per scontato. Il libro rimane dunque indispensabile per aggiungere elementi alla visione di insieme fatta con gli appunti.

