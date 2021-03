Studiare meno ma meglio per gli esami universitari: i trucchi

L’organizzazione

Fare pause

Essere riposati

Avere una forte motivazione

Trovare il metodo di studio giusto

Il salto tra le superiori e l’università è senza dubbioe molto spesso lasciaper parecchi mesi, se non anni. Proprio per questo non sono pochi gli studenti che faticano un po’ pere per capire come studiare al meglio per gli esami. Proprio per questo noi di Skuola.net abbiamo redatto un piccolo vademecum per capire comeagli esami universitari.Organizzarsi al meglio èper la buona riuscita della propria carriera scolastica. Sapere con esattezza quanti corsi si hanno nel semestre, capire quali esami richiedono più tempo per essere preparati e quali invece possono essere studiati in meno ore è davvero importante. Quindiper gli esami che necessitano di più energie, e inizia subito a studiare per essi; in questo modo eviterai di ridurti all’ultimo passando nottate sui libri, ma potraiAnche le pause sono davvero importanti per aumentare il rendimento. Infatti quando ti rendi conto che la tua attenzione sta via via scemando,ad oltranza, prenditi 10 minuti di pausa, magari bevi un bicchiere d’acqua, oppure sgranocchia qualcosa, e vedrai la differenza. Così facendo, staccando il cervello dai libri anche per pochi minuti,e ritornare concentrato a ciò che stavi facendo.Lo stesso principio del fare una pausa quando se ne sente il bisogno si può applicare in senso più ampio cercando di essere. Infatti per poter studiare al meglio è essenziale star bene,e non aiuta la concentrazione, così ti ritroverai a perdere molto più tempo di quanto ne hai bisogno per studiare quel paragrafo o quell’intero capitolo. Quindi assicurati die di non fare troppo tardi la sera: studiare non è un’attività che va presa alla leggera, è molto stancante ed essere già mentalmente o fisicamente provati non aiuta a rendere meglio.Un altro motore che spinge a studiare meglio, più velocemente e più efficacementeche ognuno di noi dovrebbe avere nello studio. Quindi focalizza bene il tuo obiettivo, e quando non avrai voglia di studiare, o quando ti accorgi che stai perdendo tempo sui libri,e riaccendere così la motivazione che ti spinge ad affrontare l’esame che devi sostenere.Infine è ovvio che per studiare meno e meglio il tuo miglior compagno deve essere un. Infatti potrai studiare anche ore intere, ma se il tuo metodo di studio non è efficiente e non ti aiuta a ricordare ciò che leggi o ciò che ripeti, tutte le ore spese sui libri sono inutili. Quindi, se non ne hai già uno valido,. Ognuno di noi è diverso, e dunque ognuno di noi apprende in modi differenti: se non hai già trovato il metodo di studio giusto,, provane diversi per scoprire qual è quello che fa per te.Glisono i più validi alleati per avere il materiale migliore per preparare gli esami, inoltre, possono farti guadagnare ore preziose che altrimenti avresti perso su pagine e pagine di manuali.Come? Non sai ancora come funziona? E' facilissimo: bastasu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net | Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.