Solidi

I solidi si dividono in: • cristallini se hanno una disposizione ordinata nello spazio. Esistono degli apparecchi che sfruttano i raggi per comprendere la disposizione e la struttura dei cristalli. L’unità fondamentale di questi solidi è detta cella elementare. Le celle possono avere varie forme, ad esempio possono essere cubiche con o senza atomi centrali; • amorfi se non presentano una forma e sono disordinati.