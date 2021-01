Video appunto: Cellula - Definizione e caratteristiche

La cellula

La cellula è l'unità fondamentale di ogni organismo vivente; le sue principali caratteristiche sono di essere in grado di vivere autonomamente e soprattutto di riprodursi.In generale la cellula può essere definita come una massa di protoplasma di dimensioni microscopiche, delimitata da una membrana, All’interno di questa membrana, altamente selettiva, la cellula contiene una serie di subunità strutturali (gli organuli cellulari) la cui attività integrata permette, mediante l’uso di sostanze provenienti dall’esterno, il suo accrescimento e la sua riproduzione autonoma.Nello specifico possiamo distinguere due tipi di cellule: le procariote, con una struttura molto semplice, e le eucariotiche, molto complesse. Entrambe hanno componenti comuni, ed altri specifici.Esse possiedono la stessa struttura di base:-Sono delimitate da una membrana plasmatica, sempre composta da un doppio strato di molecole di fosfolipidi. La membrana plasmatica permette la cellula di conservare un ambiente interno costante e agisce da barriera semipermeabile, impedendo ad alcune sostanze di attraversarla e permettendo ad altre di entrare dalla cellula.-All’interno della membrana plasmatica si trova il citoplasma, un materiale semifluido entro cui avvengono tutte le reazioni cellulari. Il citoplasma è composto da due parti: il citosol, che è la parte più fluida, costituito per la maggior parte di acqua contenente in soluzione ioni, micromolecole, e macromolecole solubili; è costituito anche dal citoscheletro, struttura di sostegno della cellula e coinvolto anche nel suo movimento. Nel citoplasma sono contenuti: ribosomi, organuli che costituiscono le proteine e formati da RNA; il lisosoma, apparato digerente della cellula, contiene enzimi, cioè costituiti da proteine e con funzione specifica (plastica, energetica, enzimatica, difensiva).1. Caratteristici della cellula procariotiche sono:• Il mesosoma, contenuto del citoplasma che funge da apparato respiratorio della cellula.• Il nucleoide, costituito DNA e che si trova sotto forma di un'unica molecola circolare, al quale non sono associate proteine.• I vacuoli di clorofilla (nelle cellule vegetali).2. Caratterizzanti della cellula eucariotica sono:• Il nucleo, racchiuso in una membrana nucleare, che contiene gran parte del materiale genetico (DNA) della cellula. Da esso ha luogo la duplicazione del DNA e inizia la decodificazione genetica.• Il mitocondrio, contenuto del citoplasma che funge da apparato respiratorio della cellula (come il mesosoma nella cellula procariotica). • Il reticolo endoplasmatico, una rete complessa e irregolare di membrane che forma tubuli e sacchetti appiattiti, che fa da ponte tra la membrana citoplasmatica e quella nucleare. Può essere ruvido/granulare, caratterizzato dalla presenza, nelle superfici esterne delle membrane, di ribosomi (RNA); si dice lisciolagranulare, il reticolo endoplasmatico formato solo da membrane.• L'apparato del Golgi, un insieme di sacche (vescicolette) contenenti proteine, che ingrandiscono unendosi ad altri elementi.• I vacuoli dì cloroplasti (nelle cellule VEGETALI), che attraverso la luce solare producono zuccheri.• Le ciglia, strutture poliformi di diametro di circa 0.25mm. Battono similmente ad una frusta, spostando l'intera cellula tramite un fluido. La struttura della cellula è detta "9+2", poiché presenta un anello di nove doppiette di microtubuli e due microtubuli al centro dell'anello.• I flagelli, che hanno una struttura interna molto sottile alle ciglia ma sono più lunghi. Sono percorsi nel senso della lunghezza da un movimento ondulatorio che fa avanzare la cellula nel liquido. Anche i flagelli hanno disposizione "9+2".